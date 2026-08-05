Junge Menschen bleiben wegen schwerem Unwetter in Fahrgeschäft in Mexiko stecken

Während eines schweren Unwetters blieb eine Gruppe junger Menschen in einem der hohen Fahrgeschäfte eines Vergnügungsparks in León, Mexiko, stecken. Starker Wind und heftiger Regen führten dazu, dass die Attraktion ihren Betrieb einstellte und die Jugendlichen eine Zeit lang in der Höhe festsaßen.

Während des Vorfalls verschlechterte sich das Wetter auf dem Parkgelände Berichten zufolge rapide, während die Windgeschwindigkeit zunahm. Aufnahmen des Ereignisses verbreiteten sich in den sozialen Medien und stießen bei den Nutzern auf großes Interesse.