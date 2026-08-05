Sindarov setzt sich nach schmerzhaftem Remis großes Blitz-Ziel

Der Usbeke Großmeister Javohir Sindarov beendete den ersten Teil des prestigeträchtigen Rapid- und Blitzturniers in St. Louis nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. Am letzten Tag der Rapid-Phase besiegte er Awonder Liang und spielte gegen Leinier Dominguez und Wesley So remis.

Sindarov bewertete den Tag positiv, räumte jedoch ein, dass ihn der verpasste Sieg gegen Dominguez stark getroffen habe. Nun strebt der usbekische Schachspieler in der 18-rundigen Blitz-Phase, in der das Turnier entschieden wird, die maximale Punktzahl an.

Ein überhasteter Zug machte aus einem Sieg ein Remis

In der siebten Rapid-Runde spielte Sindarov mit den weißen Steinen gegen Leinier Dominguez. Der usbekische Großmeister hatte während der gesamten Partie einen deutlichen Positions- und Zeitvorteil, doch eine überhastete Entscheidung im entscheidenden Moment kostete ihn den Sieg.

„In dieser Partie hatte ich einen Zeitvorteil von sechs Minuten gegenüber anderthalb Minuten sowie eine vollständig gewonnene Stellung. Doch durch einen überhasteten Zug verspielte ich den Sieg. Das war sehr schmerzhaft.“

Im Rapid und Blitz kann ein Vorteil auf der Uhr manchmal zu einer gefährlicheren Waffe werden als ein Vorteil auf dem Schachbrett. Während Dominguez unter Zeitdruck Entscheidungen treffen musste, hatte Sindarov die Möglichkeit, die Partie ruhig zu beenden. Doch genau das ist auch die brutale Seite des schnellen Schachs: Ein ungenauer Zug kann den gesamten Charakter einer Partie verändern.

Dennoch betonte Sindarov, wie wichtig es sei, seine Gefühle nach der Partie nicht in die nächsten Begegnungen mitzunehmen.

„Nach dem Ende einer Partie muss man lernen, solche Situationen schnell zu vergessen.“

Den offiziellen Ergebnissen zufolge endete die Partie zwischen Sindarov und Dominguez remis.

Gegen Liang ging die Falle auf

In der nächsten Runde spielte Sindarov mit den schwarzen Steinen gegen den US-Amerikaner Awonder Liang. Diesmal nutzte der Usbeke bereits in der Eröffnung einen Fehler seines Gegners aus und führte die Partie zu einem überzeugenden Sieg.

„Diese Partie verlief sehr glatt. Mein Gegner ließ bereits in der Eröffnung taktische Möglichkeiten aus, und sein Läufer auf h7 geriet in eine Falle. Dank meines Positionsvorteils konnte ich den Sieg am Ende leicht verwerten.“

Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit des Läufers ließ Liang lange in einer unangenehmen Stellung zurück. Sindarov verwandelte seinen Vorteil nicht durch einen sofortigen scharfen Angriff, sondern indem er die Aufstellung seiner Figuren Schritt für Schritt verbesserte.

Dieses Ergebnis ermöglichte es dem usbekischen Großmeister, vor der letzten Runde der Rapid-Phase unter den Führenden zu bleiben. Auch in der offiziellen Turniertabelle wurde Sindarovs Sieg gegen Liang vermerkt.

In der letzten Runde wurden die Punkte mit Wesley So geteilt

In der letzten Partie der Rapid-Phase traf Sindarov auf den US-Amerikaner Wesley So. Keinem der beiden Spieler gelang ein entscheidender Vorteil, und die Partie endete remis.

Damit blieb Sindarov im Rapid-Wettbewerb ungeschlagen. In neun Partien gewann er zweimal und spielte siebenmal remis.

Im Wertungssystem der Grand Chess Tour gibt es für einen Rapid-Sieg zwei Punkte und für ein Remis einen Punkt. Sindarov sammelte somit 11 Punkte und beendete die Rapid-Phase auf dem zweiten Platz.

Nur ein Punkt hinter dem Spitzenreiter

Nach der Rapid-Phase führt der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa die Tabelle mit 12 Punkten an. Sindarov liegt einen Punkt zurück, während Wesley So mit 10 Punkten Dritter ist.

Auf den nächsten Plätzen liegen Dominguez, Anish Giri, Vincent Keymer und Levon Aronian mit jeweils neun Punkten. Die Tabelle ist so eng, dass einige Blitzergebnisse das Kräfteverhältnis vollständig verändern könnten.

Die verpasste halbe Chance gegen Dominguez schmerzt Sindarov besonders: Ein Sieg in dieser Partie hätte ihn zum Spitzenreiter der Rapid-Phase machen können. Doch der Hauptkampf steht noch bevor.

Der Sieg in Charlotte gibt ihm Selbstvertrauen

Vor der Blitz-Phase erinnerte Sindarov an seine positiven Erfahrungen mit schnellem Schach in den USA.

„Insgesamt endete die Rapid-Phase für mich gut. Nach meinem Sieg in Charlotte hoffe ich, dass die Blitz-Phase in den USA für mich erfolgreicher wird als jene in Warschau.“

Im Juli gewann der usbekische Schachspieler sowohl das Rapid- als auch das Blitzturnier beim Daniel Naroditsky Memorial in Charlotte. Im Blitz-Finale belegte er mit 7,5 Punkten den ersten Platz, nachdem er sechs Siege und drei Remis erzielt hatte.

Dieses Ergebnis zeigte, dass Sindarov auch unter großem Druck bei kurzen Bedenkzeiten konstant spielen kann. In St. Louis ist die Konkurrenz jedoch noch stärker: Fast alle Teilnehmer sind Großmeister aus der Weltspitze.

Achtzehn schnelle Duelle warten

Die Blitz-Phase des Turniers in St. Louis wird über zwei Tage ausgetragen. Die Spieler treten zweimal gegeneinander an und bestreiten insgesamt 18 Partien. Im Blitz gibt es für einen Sieg einen Punkt und für ein Remis einen halben Punkt.

In diesem Format ist ein Vorsprung von einem Punkt nach dem Rapid kein großer Vorteil. Da an einem Tag neun Partien gespielt werden, kann bereits ein kleiner mentaler Einbruch zu einer Niederlagenserie führen, während ein guter Start einen steilen Aufstieg in der Tabelle ermöglichen kann.

„Ich werde versuchen, die maximale Punktzahl zu holen“, sagte Sindarov.

Sein Rapid-Ergebnis lässt ihm gute Chancen im Titelkampf: Er liegt nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter und hat noch keine Partie verloren. Nun lautet die entscheidende Frage nicht, welchen Sieg er gegen Dominguez verpasste, sondern ob Sindarov diesen Schmerz im Blitz in zusätzliche Kraft verwandeln kann. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!