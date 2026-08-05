Blitzschlag während Fußballspiel: 24-jähriger Spieler stirbt

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Blitzschlag während Fußballspiel: 24-jähriger Spieler stirbt

Ein Unglück während eines Fußballspiels in Thailand hat das Leben eines Spielers gefordert. Der 24-jährige Fußballer Sofwan Avae starb nach einem heftigen Blitzschlag, zwölf weitere Spieler wurden unterschiedlich schwer verletzt. Darüber berichtete The Independent in einem Bericht.

Demnach ereignete sich die Tragödie am 4. August während eines Spiels im Rahmen des örtlichen Golok FA Cup im Santiphap-Stadion in der thailändischen Stadt Sungai Golok. Plötzlich schlug ein Blitz auf dem Spielfeld ein und traf mehrere Fußballer.

In in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos ist zu sehen, wie unmittelbar nach dem Blitzeinschlag ein greller Lichtblitz und ein lauter Knall auf dem Spielfeld zu sehen und zu hören sind. Anschließend eilten die Spieler den Verletzten zu Hilfe.

Laut Polizeichef Tun Sirikhunt ergriffen die Ärzte alle notwendigen Maßnahmen, um Sofwan Avaes Leben zu retten. Trotz der medizinischen Versorgung starb der Fußballer jedoch.

Infolge des Vorfalls wurden zwölf weitere Fußballer ins Krankenhaus gebracht. Unter ihnen soll sich auch ein malaysischer Staatsbürger befinden. Die Ärzte überwachen ihren Zustand.

Der verstorbene Sofwan Avae SAMCOLTS spielte als Flügelstürmer für die Mannschaft und hatte kürzlich einen Vertrag beim thailändischen Yala Klub unterschrieben.

Der Yala-Klub veröffentlichte eine offizielle Erklärung und sprach der Familie und den Angehörigen des Fußballers sein tiefes Beileid aus. Die zuständigen Behörden untersuchen den Vorfall derzeit weiter.

Sofvan AvaeThailandSungai GolokThe IndependentYala
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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