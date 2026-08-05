Putin und Trump in einem Maisfeld in Deutschland dargestellt

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Putin und Trump in einem Maisfeld in Deutschland dargestellt

Die jüngste Kreation eines Landwirts in Deutschland hat in sozialen Netzwerken und den Massenmedien für breite Diskussionen gesorgt. Diesmal zog er die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, indem er in einem Maisfeld eine ungewöhnliche Komposition mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump schuf.

In einem Maisfeld nahe der deutschen Stadt Selm wurde ein riesiges Labyrinth mit Darstellungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des US-Präsidenten Donald Trump angelegt. Darüber berichtete das lokale WDR Medium.

Wie berichtet wird, gestaltet der Landwirt Benedikt Lüünemann jedes Jahr ungewöhnliche Labyrinthe mit unterschiedlichen Themen und Formen in seinem Maisfeld. In der diesjährigen Komposition stellte er Wladimir Putin und Donald Trump als zwei Babys in Windeln dar. Außerdem ist Trump mit einem Ball abgebildet, der an die Erde erinnert.

Es wurde darauf hingewiesen, dass das riesige Bild vom Boden aus nicht vollständig zu sehen ist. Seine gesamte Form wird nur aus der Luft oder per Drohne sichtbar. Deshalb ist das Labyrinth nicht nur für Touristen, sondern auch für Drohnenpiloten und Fotografen zu einem interessanten Ausflugsziel geworden.

Für die Besucher des Labyrinths wurden zudem verschiedene Unterhaltungsangebote vorbereitet. So können die Teilnehmer beispielsweise an einem speziellen Quiz teilnehmen. Eine der Fragen lautet: „Welche Regeln sollte der US-Präsident befolgen?“ Als Antwortmöglichkeiten werden „die Herrschaft des Rechts“, „Lärm und Getöse“ und „die Regeln seiner Mutter“ genannt.

Der Landwirt Benedikt Lüünemann betonte, dass das Ziel des Quiz nicht nur darin bestehe, die Menschen zum Lachen zu bringen. Seiner Ansicht nach sollen solche Fragen die Besucher auch zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit politischen Ereignissen anregen.

„Wenn man die Nachrichten verfolgt, ist man oft erstaunt darüber, was Trump und Putin tun“, sagte der Landwirt.

Seinen Worten zufolge wollte er den Menschen durch diese kreative Idee noch einmal in Erinnerung rufen, wie wichtig und wertvoll es ist, in einer funktionierenden Demokratie zu leben .

Das Maislabyrinth bleibt Berichten zufolge bis Halloween für Besucher geöffnet. Bis dahin können die Gäste nicht nur die riesige Komposition besichtigen, sondern auch an verschiedenen interaktiven Spielen und Quizzen teilnehmen.

Wladimir PutinDonald TrumpDeutschlandSelmWDR
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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