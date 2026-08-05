Google kauft Ökostrom für KI-Infrastruktur in Oklahoma

·33·Technologie
Google kauft Ökostrom für KI-Infrastruktur in Oklahoma

Google hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine Infrastruktur für KI und Cloud-Dienste weiter auszubauen und gleichzeitig nachhaltige Energiequellen zu sichern. Wie ixbt.com berichtet, hat der Technologiekonzern mit dem führenden deutschen Energieunternehmen RWE einen langfristigen Vertrag über den Kauf von 155 Megawatt Solarenergie im US-Bundesstaat Oklahoma unterzeichnet. Ixbt.com berichtet .

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Strom wird von RWE im Rahmen des Solarprojekts Crooked Creek Solar geliefert, das in Oklahoma errichtet werden soll. Der Bau des großen Solarkraftwerks soll Ende 2026 beginnen, die vollständige Inbetriebnahme ist für 2028 geplant.

Integration in das Stromnetz von Oklahoma

Die neue Solaranlage wird an den Southwest Power Pool angeschlossen, ein regionales Stromnetz, das Gebiete im Zentrum der USA versorgt. Dadurch kann Google seine Rechenzentren in der Region mit zuverlässigem und umweltfreundlichem Strom versorgen.

RWE beschränkt seine Aktivitäten in Oklahoma nicht auf dieses Projekt. Das deutsche Energieunternehmen betreibt in dem Bundesstaat bereits den Windpark Boiling Springs mit einer Leistung von 148 Megawatt. Zudem befinden sich in der Region sechs weitere große Energieprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Gigawatt in der Entwicklungsphase.

Googles strategische Schritte in der Region

Für Google ist dies der zweite große Solarstromkauf in Oklahoma in diesem Jahr. Im Mai unterzeichnete das Unternehmen außerdem einen Vertrag mit dem Energieunternehmen Enlight über 15 Jahre und eine Leistung von 200 Megawatt. Solche Vereinbarungen erhöhen den Anteil grüner Energie am Stromverbrauch des Technologiekonzerns erheblich.

Google baut seine Präsenz in Oklahoma bereits seit vielen Jahren aus. Das Unternehmen eröffnete 2011 seinen großen Campus in Pryor und hat ihn im Laufe der Jahre regelmäßig erweitert.

Im August vergangenen Jahres kündigte Google an, 9 Milliarden Dollar in den Ausbau von Cloud-Technologien und KI-Infrastruktur in dem Bundesstaat zu investieren. Außerdem genehmigten die lokalen Behörden Anfang 2026 offiziell das Projekt des Unternehmens zum Bau eines neuen Rechenzentrums in Tulsa.

GoogleKünstliche IntelligenzRWEOklahomaRechenzentrum
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitUS-Gericht verhängt gegen Meta Geldstrafe wegen KindersicherheitHeute, 16:58Erste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtErste Hochwertige Renderbilder Des Samsung Galaxy S26 FE-Flaggschiffs VeröffentlichtHeute, 15:53Vorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenVorbereitungen für Soyuz-2-Raketen am Kosmodrom Vostochny abgeschlossenHeute, 15:29BYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitBYD präsentiert seine humanoiden Roboter erstmals der ÖffentlichkeitHeute, 15:12Rosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorRosatom bereitet den Verkauf seiner Beteiligung am Akkuyu-AKW-Projekt vorHeute, 15:00Xiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorXiaomi stellt neuen 80-Liter-Wassererhitzer vorHeute, 12:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt