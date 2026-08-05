Viktor Osimhen Atlético Madrid angeboten

Der Galatasaray-Stürmer Viktor Osimhen wurde Atlético Madrid über Vermittler angeboten, doch der spanische Klub lehnte den Transfer ab. Laut Club Uria wird der Transferwert des Nigerianers auf rund 75 Millionen Euro geschätzt. Goal.com berichtet .

Der 27-jährige Stürmer war sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten, um unter Diego Simeone zu spielen. Obwohl er in der Türkei, wo ausländische Einwohner steuerliche Vorteile genießen, ein hohes Einkommen erzielt, zeigte er seinen Wunsch deutlich. Osimhens aktueller Vertrag beim Istanbuler Klub läuft bis 2029.

Warum Madrid den Transfer ablehnte

Die Atlético-Führung erklärte, dass der Klub nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, um einen solchen Großtransfer zu realisieren. Zudem ist Julián Álvarez die zentrale Figur im Angriff der Mannschaft, und der Klub plant nicht, den argentinischen Stürmer zu verkaufen.

Osimhen hatte Diego Simeone und dessen Team nach einem Champions-League-Spiel im Januar hoch gelobt: „Ich bin ein Fan von ihm; sie sind eine aggressive Mannschaft mit einem einzigartigen Stil“, sagte er und hob auch seinen Landsmann hervor.

Interesse anderer europäischer Klubs

Wie Goal.com berichtet, boten die Vertreter des Stürmers ihn nicht nur Atlético, sondern auch Barcelona, Arsenal und Tottenham an. Tottenham bot zwar mehr als 55 Millionen Euro, doch diese Summe lag deutlich unter der von Galatasaray geforderten Ablöse.

Die Agenten von Viktor Osimhen führen derzeit weiterhin Gespräche mit anderen interessierten Klubs. In den kommenden Tagen soll bekannt werden, wie das Schicksal des in der türkischen Liga glänzenden Stürmers im Sommer-Transferfenster entschieden wird.