Muhammad Salah wechselt überraschend zu Trabzonspor

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Muhammad Salah wechselt überraschend zu Trabzonspor

Nachdem Muhammad Salah seine Zeit bei Liverpool beendet hat, setzte er allen Spekulationen über seine Zukunft ein Ende und unterschrieb beim türkischen Süper-Lig-Klub Trabzonspor. Der ägyptische Star sorgte mit diesem unerwarteten Transfer für großes Aufsehen in der Fußballwelt und zog sofort die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Goal.com berichtet darüber.

Laut talkSPORT hatten mehrere Vereine aus Europa und dem Nahen Osten Interesse an dem Angreifer gezeigt, nachdem er sich am Ende der vergangenen Saison von Liverpool verabschiedet hatte. Beşiktaş galt zunächst als aussichtsreichster Bewerber, doch die Verhandlungen scheiterten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten.

Rekordgehalt und eine neue Herausforderung

Die Führung von Trabzonspor unterbreitete ein attraktives Angebot über 17 Millionen Euro pro Jahr, um den erfahrenen Fußballer zu verpflichten. Aufgrund dieser finanziellen Vereinbarung wurde Salah zum bestbezahlten Spieler der türkischen Liga.

Nachdem der erfahrene Spieler einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, wurde der Transfer offiziell bekannt gegeben und er präsentierte sich im neuen Trikot des Vereins. Die Fans interessierten sich jedoch nicht nur für den Transfer selbst, sondern auch besonders für die Nummer auf seinem neuen Trikot.

Eine Nummer mit kultureller Bedeutung

Der Angreifer, der bei Liverpool an die Nummer 11 und bei der ägyptischen Nationalmannschaft an die Nummer 10 gewöhnt war, wählte bei seinem neuen Klub die Nummer 61. Diese Nummer ist das regionale Kennzeichen von Trabzon und hat in der lokalen Kultur eine besonders wichtige symbolische Bedeutung.

Die Bedeutung dieser Nummer ist so groß, dass die einheimischen Fans die 61. Minute jedes Spiels in eine besondere Show verwandeln und das Stadion mit Feuerwerk und leidenschaftlichen Rufen erfüllen. Bereits vor Salah trugen mehrere Fußballer diese Nummer.

Noch ist unklar, ob die Nummer 61 während der gesamten Saison seine offizielle Rückennummer bleibt oder lediglich für die Präsentationszeremonie gewählt wurde. Trabzonspor veröffentlichte über die sozialen Medien regelmäßig Informationen, darunter die Ankunftszeit des Spielers am Flughafen Istanbul und Einzelheiten zum Transfer.

Muhammad SalahTrabzonsporLiverpoolTürkische Süper LigTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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