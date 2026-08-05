Neue Funktionen zur besseren Organisation von WhatsApp-Gruppenchats

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Neue Funktionen zur besseren Organisation von WhatsApp-Gruppenchats

Für den beliebten Messenger WhatsApp wurde ein umfangreiches Update eingeführt, das die Kommunikation in großen Gruppenchats und gemeinsame Entscheidungsprozesse deutlich erleichtert. Laut ixbt.com umfassen die neuen Werkzeuge Abstimmungen, das Benachrichtigungssystem und Optionen zur Gruppenverwaltung. Sie sollen für mehr Ordnung sorgen, die Nutzer bislang vermissen, wie Ixbt.com berichtet .

Änderungen bei Abstimmungen und Umfragen

Nutzer können jetzt beim Erstellen einer Umfrage eine Ablaufzeit festlegen. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird die Abstimmung automatisch geschlossen, und neue Antworten beeinflussen das Endergebnis nicht mehr. Außerdem können Ersteller den Umfragetext innerhalb von 15 Minuten nach der Veröffentlichung bearbeiten.

Auch beim Datenschutz wurde ein wichtiger Schritt getan. In den Umfrageeinstellungen gibt es jetzt eine spezielle Funktion für anonyme Abstimmungen. Sie verbirgt vollständig vor anderen, welcher Teilnehmer für welche Option gestimmt hat.

Benachrichtigungen und Gruppenverwaltung

Auch der Benachrichtigungsmechanismus wurde neu gestaltet. Mit neuen @all-Erwähnungen können Benachrichtigungen an alle Gruppenmitglieder gesendet werden, auch an diejenigen, die Benachrichtigungen für diesen Chat deaktiviert haben. Falls solche Nachrichten stören, können sie weiterhin über die App-Einstellungen verwaltet werden.

Gleichzeitig hat die App das Erstellen neuer Gruppen auf Basis bestehender Gruppen vereinfacht. Statt eine Gruppe von Grund auf neu aufzubauen, können Nutzer jetzt mit einem einzigen Tastendruck einen separaten Chat mit ausgewählten Teilnehmern erstellen.

Nach Ansicht der Entwickler helfen diese Änderungen dabei, die Kommunikation in großen Gruppen zu strukturieren und Missverständnisse bei der Erörterung gemeinsamer Angelegenheiten zu reduzieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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