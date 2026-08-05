15 Millionen Euro für Shomurodov: Trabzonspors Plan enthüllt

Eldor Shomurodov ist nach einer herausragenden Saison in der türkischen Süper Lig zu einem der spannendsten Namen auf dem Transfermarkt geworden. „Trabzonspor“ prüft die Möglichkeit, den Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft zu verpflichten. Eine endgültige Einigung zwischen den Klubs gibt es jedoch noch nicht.

Laut türkischen Medien hat der Klub aus Trabzon nach den Transferbedingungen des Spielers gefragt. İstanbul Başakşehir fordert für den Torschützenkönig der Süper Lig rund 15 Millionen Euro.

22 Tore als Grundlage für das wachsende Interesse

Shomurodov kam in der türkischen Ligasaison 2025/26 in 34 Spielen zum Einsatz und erzielte 22 Tore sowie fünf Vorlagen.

Damit erreichte er dieselbe Bilanz wie Trabzonspor-Stürmer Paul Onuachu und teilte sich mit ihm die Torjägerkrone der Süper Lig. Eldor war somit einer von zwei gemeinsamen Torschützenkönigen der Liga.

Seine Torausbeute veranlasste Başakşehir, die obligatorische Kaufoption zu aktivieren. Im Juli bestätigte der Istanbuler Klub offiziell, dass er Shomurodovs Transferrechte von der Roma erworben hat und ein Zweijahresvertrag in Kraft getreten ist. In der Datenbank des türkischen Fußballverbands ist sein aktueller Vertrag bis zum 30. Juni 2028 eingetragen.

Wird ein Angebot mit Mendy und einer Geldzahlung vorbereitet?

Einigen Quellen zufolge könnte Trabzonspor Batista Mendy in das Geschäft einbeziehen und zusätzlich 5–7 Millionen Euro bieten. Dieses Paket wurde von keinem der beiden Klubs offiziell bestätigt.

Trotzdem wäre eine solche Variante nicht unlogisch. Mendy, der die vergangene Saison leihweise beim FC Sevilla verbrachte, ist zu Trabzonspor zurückgekehrt, soll aber zu den Spielern gehören, die in den Planungen für die neue Saison keine Rolle spielen. Der Klub aus Trabzon möchte ihn verkaufen und einen Platz für einen ausländischen Spieler schaffen.

In verschiedenen Berichten wird Mendys möglicher Wert auf rund 3–5 Millionen Euro geschätzt. Daher könnte ein Angebot aus dem Spieler und einer zusätzlichen Geldzahlung insgesamt nahe an Başakşehirs Forderung herankommen. Solange die Verhandlungen nicht begonnen haben, bleibt dies jedoch nur eine mögliche Transferformel.

Warum hat es Başakşehir nicht eilig?

Der Istanbuler Klub hatte Shomurodov im Sommer 2025 zunächst von der Roma ausgeliehen und anschließend die Kaufoption aktiviert. Türkischen Quellen zufolge werden 2,8 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers an den italienischen Klub gezahlt.

Einen Stürmer, der in einer Saison 22 Tore erzielt hat, kurze Zeit später mit 15 Millionen Euro zu bewerten, würde Başakşehir die Möglichkeit zu einem erheblichen finanziellen Gewinn geben. Gleichzeitig würde der Klub seine wichtigste Torquelle verlieren und einen geeigneten Ersatz finden müssen.

Deshalb könnten die Istanbuler eine direkte hohe Ablösesumme für Shomurodov einem komplizierten Geschäft mit einem weiteren Spieler vorziehen. Der in den Medien genannte obere Bereich einer Forderung von 15–20 Millionen Euro wurde von zuverlässigen Quellen bislang nicht bestätigt.

Wo könnte Trabzonspor Eldor einsetzen?

Paul Onuachu ist weiterhin die zentrale Figur in Trabzonspors Angriff. Der nigerianische Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison ebenfalls 22 Tore und gewann gemeinsam mit Shomurodov das Rennen um die Torjägerkrone.

Shomurodov ist nicht nur als Mittelstürmer einsetzbar, sondern kann auch als zweiter Stürmer und auf Positionen nahe den Flügeln spielen. Dadurch könnte er mit Onuachu in einer Aufstellung agieren oder den Nigerianer ersetzen.

Die türkischen Medien berichten außerdem, dass Trabzonspor Eldor als einen der aussichtsreichsten Kandidaten für den Fall betrachtet, dass Onuachu den Klub verlässt.

Auch bei der Weltmeisterschaft erzielte er ein historisches Tor

Im Sommer nahm Shomurodov mit Usbekistan erstmals in der Geschichte des Landes an einer Weltmeisterschaft teil. In der 10. Minute gegen die Demokratische Republik Kongo erzielte er das Führungstor. Die Nationalmannschaft kassierte jedoch in der zweiten Halbzeit drei Treffer und verlor mit 1:3.

Sein Tor wurde als einer der schönsten Treffer der Gruppenphase des Turniers ausgezeichnet. Das gestiegene Interesse am 31-jährigen Stürmer nach der Weltmeisterschaft hängt neben seinen Leistungen im Klub auch mit seinem Auftritt auf der internationalen Bühne zusammen.

Das größte Hindernis für den Transfer ist der Preis

Nach der aktuellen Lage ist das Interesse von Trabzonspor echt, während die Position von Başakşehir hart wirkt. Shomurodov besitzt einen Zweijahresvertrag, und es gibt keinen Grund, der den Klub zu einem Verkauf zwingt.

Der Ausgang der Verhandlungen wird von drei Faktoren abhängen: Erhöht Trabzonspor den Geldbetrag, stimmt Başakşehir einem Geschäft mit Batista Mendy zu, und möchte Eldor selbst zum neuen Klub wechseln?

Shomurodovs 22 Tore in der vergangenen Saison machten ihn von einem gewöhnlichen Transferziel zu einem wertvollen Aktivposten. Trabzonspor muss nun mehr tun, als nur Interesse zu bekunden, und ein Angebot abgeben, das dem Wert des Torschützenkönigs entspricht. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!