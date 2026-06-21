Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky gab bekannt, dass er den polnischen Orden des Weißen Adlers zurückgegeben hat.

Auf seiner Telegram-Seite teilte er mit, dass die Auszeichnung per Post verschickt wurde, und veröffentlichte entsprechende Fotos.

Selensky erklärte, dass dieser Orden im Jahr 2023 als Anerkennung für das ukrainische Volk und die Armee angenommen wurde.

Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine für die Unterstützung und Zusammenarbeit des polnischen Volkes dankbar sei.

Zuvor gab es Berichte, dass der polnische Präsident Karol Nawrocki Selensky vor dem Hintergrund historischer Streitigkeiten diesen Orden entzogen habe.