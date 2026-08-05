Arsenal steht kurz vor der Verpflichtung von Bruno Guimarães

Arsenal treibt seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt voran, um den Kader weiter zu verstärken. Der Londoner Klub steht kurz davor, Newcastle-United-Kapitän Bruno Guimarães zu verpflichten. Der Transfer gilt als großer Schritt, um die nationale Dominanz von Mikel Artetas Mannschaft zu festigen. Darüber berichtet Goal.com .

Laut der Express beträgt die Ablösesumme 75 Millionen Pfund Sterling. Der gesamte Betrag soll ohne leistungsbezogene Zuschläge vollständig im Voraus gezahlt werden. Diese finanziellen Details zeigen deutlich, dass Arsenal zu einer neuen Großmacht im englischen Fußball geworden ist.

Jamie Carraghers scharfe Einschätzung

Die Liverpool-Legende Jamie Carragher ist jedoch der Meinung, dass die Ankunft des brasilianischen Mittelfeldspielers für einige Akteure im aktuellen Kader große Probleme verursachen könnte. Im Podcast The Football Ramble spekulierte der Experte darüber, wie sich der Transfer auf Martín Zubimendis Zukunft auswirken könnte.

Der spanische Mittelfeldspieler war mit großen Erwartungen zum Klub gekommen, konnte seine Form in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison jedoch nicht konstant halten. Carragher zufolge könnte Zubimendi nach der Ankunft von Guimarães die von ihm erwartete Rolle als tief stehender Sechser vollständig verlieren.

Artetas taktische Pläne und Zweifel

Mit dieser großen Investition will Mikel Arteta mehr körperliche Stärke und technische Ruhe ins Mittelfeld bringen. Jamie Carragher äußerte jedoch Zweifel daran, wie der Trainer diese Spieler in ein gemeinsames System integrieren will. Seiner Ansicht nach neigt Guimarães zu einem etwas langsameren Spieltempo, was ihn von den anderen Kandidaten unterscheidet.

Carragher machte keinen Hehl daraus, dass er einen dynamischeren Spieler wie Sandro Tonali bevorzugt, der sich schneller bewegt und das Spielfeld besser abdeckt. Außerdem erklärte er, dass er nicht zu hundert Prozent davon überzeugt sei, auf welcher Position Declan Rice im neuen System den größten Nutzen bringen würde.

Große Ziele in Europa

Diese aktive und aggressive Transferpolitik zeigt, dass die Arsenal-Führung nicht nur die Spitzenposition in der Premier League behaupten, sondern auch in der Champions League erfolgreich sein will. Carragher zufolge streben die Londoner nicht nur die Titelverteidigung an, sondern wollen ein echtes Imperium aufbauen.