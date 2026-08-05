Wer verdient weltweit mehr: Frauen oder Männer?

Obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, verdienen sie im Durchschnitt 23 Prozent weniger als Männer. Außerdem sind nur etwas mehr als 31 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Das geht aus neuen UN-Daten hervor.

Nach Berechnungen der Internationalen Arbeitsorganisation waren 2025 48 Prozent der Frauen auf dem formellen Arbeitsmarkt tätig, bei den Männern waren es 73 Prozent. Darüber hinaus leisten Frauen weiterhin mehr als 75 Prozent der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit.

Frauen besetzen knapp 38 Prozent der Managementpositionen und etwas mehr als 31 Prozent der obersten Führungspositionen. In einigen für Wirtschaft und Innovation besonders wichtigen Bereichen ist ihr Anteil sogar noch niedriger.