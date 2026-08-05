NASA verlängert die Mission der Raumsonde Voyager 2 um ein weiteres Jahr

·36·Technologie
NASA verlängert die Mission der Raumsonde Voyager 2 um ein weiteres Jahr

NASA-Spezialisten haben erfolgreich einen komplexen Eingriff am Energiesystem der Raumsonde Voyager 2 durchgeführt, die die entlegensten Regionen des Alls erforscht, und damit ihr wissenschaftliches Programm um ein weiteres Jahr verlängert. Laut Ixbt.com ermöglichte die als „Big Bang“ bezeichnete Operation, die Betriebsdauer der drei verbliebenen wissenschaftlichen Instrumente zu verlängern, ohne sie abzuschalten. Laut Ixbt.com berichtet die Publikation .

Die Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory (JPL) überprüften die Energieverteilung, schalteten mehrere stromintensive sekundäre Systeme ab und wechselten zu alternativen, energiesparenden Lösungen. Bei diesem komplexen Verfahren lag der Schwerpunkt darauf, die Ausrüstung ausreichend warm zu halten, da Voyager 2 inzwischen durch die extrem kalten Bedingungen des interstellaren Raums fliegt.

Plutoniumleistung und natürlicher Rückgang

Beide Raumsonden der Voyager-Serie beziehen ihre elektrische Energie laut Angaben aus thermoelektrischen Radioisotopengeneratoren. Diese Geräte wandeln die durch den Zerfall von Plutonium freigesetzte Wärme in elektrische Energie um. Da das radioaktive Material jedoch naturgemäß abnimmt, sinkt die Leistung der Generatoren jedes Jahr um etwa 4 vatt.

Während der fast 50 Jahre andauernden Reise durch den Weltraum sind die Energiereserven der Raumsonden stark zurückgegangen. Deshalb muss das Ingenieurteam sekundäre Systeme schrittweise abschalten, um die wissenschaftliche Mission so lange wie möglich zu erhalten.

Zukünftige Pläne und frühere Einschränkungen

Das Problem des Energiemangels hatte sich bereits auf den Betrieb ausgewirkt. So wurden ab 2024 wegen unzureichender Leistung jeweils zwei wissenschaftliche Instrumente an beiden Raumsonden abgeschaltet. Ohne die aktuelle Modernisierung hätte NASA bis Ende 2026 ein weiteres wichtiges Instrument an Voyager 2 abschalten müssen.

Der nun erzielte Erfolg ist nicht nur für Voyager 2, sondern auch für die gesamte Geschichte der Raumfahrt von großer Bedeutung. Fachleute planen, in den kommenden Monaten einen ähnlichen Eingriff an Voyager 1 durchzuführen, die sich noch weiter von der Erde entfernt befindet.

NASAVoyager 2WeltraumWissenschaftTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29Mitti Labs verbessert den Reisanbau in Asien mit KIMitti Labs verbessert den Reisanbau in Asien mit KIHeute, 16:23Xiaomi bringt eine intelligente Heizung für Badezimmer auf den MarktXiaomi bringt eine intelligente Heizung für Badezimmer auf den MarktHeute, 16:21Neue Funktionen zur besseren Organisation von WhatsApp-GruppenchatsNeue Funktionen zur besseren Organisation von WhatsApp-GruppenchatsHeute, 15:28Huawei stellt das neue MateBook Pro S vorHuawei stellt das neue MateBook Pro S vorHeute, 14:54Zweite Stufe einer Falcon 9-Rakete prallte auf die MondoberflächeZweite Stufe einer Falcon 9-Rakete prallte auf die MondoberflächeHeute, 14:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt