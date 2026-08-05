NASA verlängert die Mission der Raumsonde Voyager 2 um ein weiteres Jahr

NASA-Spezialisten haben erfolgreich einen komplexen Eingriff am Energiesystem der Raumsonde Voyager 2 durchgeführt, die die entlegensten Regionen des Alls erforscht, und damit ihr wissenschaftliches Programm um ein weiteres Jahr verlängert. Laut Ixbt.com ermöglichte die als „Big Bang“ bezeichnete Operation, die Betriebsdauer der drei verbliebenen wissenschaftlichen Instrumente zu verlängern, ohne sie abzuschalten. Laut Ixbt.com berichtet die Publikation .

Die Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory (JPL) überprüften die Energieverteilung, schalteten mehrere stromintensive sekundäre Systeme ab und wechselten zu alternativen, energiesparenden Lösungen. Bei diesem komplexen Verfahren lag der Schwerpunkt darauf, die Ausrüstung ausreichend warm zu halten, da Voyager 2 inzwischen durch die extrem kalten Bedingungen des interstellaren Raums fliegt.

Plutoniumleistung und natürlicher Rückgang

Beide Raumsonden der Voyager-Serie beziehen ihre elektrische Energie laut Angaben aus thermoelektrischen Radioisotopengeneratoren. Diese Geräte wandeln die durch den Zerfall von Plutonium freigesetzte Wärme in elektrische Energie um. Da das radioaktive Material jedoch naturgemäß abnimmt, sinkt die Leistung der Generatoren jedes Jahr um etwa 4 vatt.

Während der fast 50 Jahre andauernden Reise durch den Weltraum sind die Energiereserven der Raumsonden stark zurückgegangen. Deshalb muss das Ingenieurteam sekundäre Systeme schrittweise abschalten, um die wissenschaftliche Mission so lange wie möglich zu erhalten.

Zukünftige Pläne und frühere Einschränkungen

Das Problem des Energiemangels hatte sich bereits auf den Betrieb ausgewirkt. So wurden ab 2024 wegen unzureichender Leistung jeweils zwei wissenschaftliche Instrumente an beiden Raumsonden abgeschaltet. Ohne die aktuelle Modernisierung hätte NASA bis Ende 2026 ein weiteres wichtiges Instrument an Voyager 2 abschalten müssen.

Der nun erzielte Erfolg ist nicht nur für Voyager 2, sondern auch für die gesamte Geschichte der Raumfahrt von großer Bedeutung. Fachleute planen, in den kommenden Monaten einen ähnlichen Eingriff an Voyager 1 durchzuführen, die sich noch weiter von der Erde entfernt befindet.