Mohamed Salah in der Türkei angekommen: Historische Unterschrift in Trabzon erwartet

Mohamed Salah ist in der Türkei eingetroffen, um ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Es wird erwartet, dass der 34-jährige ägyptische Stürmer Trabzonsporvor der Vertragsunterzeichnung den Medizincheck absolviert und die letzten formalen Details klärt.

Der Verein bestätigte die Ankunft des Spielers und veröffentlichte Fotos von seiner Reise. Salahs Auftreten in der Türkei hat die Wechselspekulationen auf eine ernsthafte Stufe gehoben, doch eine offizielle Verlautbarung zur endgültigen Unterschrift steht noch aus.

Der Transfer ist in die letzte Phase eingetreten

Am 4. August hatte Trabzonspor offiziell bekannt gegeben, dass Verhandlungen über die Verpflichtung des ablösefreien Mohamed Salaheingeleitet wurden.

Vereinspräsident Ertuğrul Doğan erklärte damals, dass die Einigung noch nicht vollständig abgeschlossen sei und der Spieler sich zunächst in Istanbul einem Medizincheck unterziehen werde, bevor er nach Trabzon reise. Er deutete an, dass die Vertragsunterzeichnung am 6. August stattfinden könnte.

Salahs Ankunft in der Türkei zeigt, dass die Hauptfragen in den Verhandlungen geklärt sind. Nun stehen noch die medizinischen Untersuchungen, die Vertragsunterzeichnung und die offizielle Bekanntgabe der Einigung aus.

Ein Transfer im Fußball kann genau in dieser Phase noch scheitern. Daher ist es rechtlich und journalistisch korrekter, von „zur Unterschrift angereist“ statt von „Salah ist offiziell gewechselt“ zu sprechen, bis die offizielle Erklärung des Vereins vorliegt.

Zweijahresvertrag und 34 Millionen Euro

Fabrizio Romano und mehrere europäische Medien berichten, dass sich die Parteien grundsätzlich auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben.

Den verbreiteten Informationen zufolge könnte der ägyptische Spieler ein garantiertes Gehalt von 17 Millionen Euro pro Saison und insgesamt 34 Millionen Euro für zwei Jahre erhalten. Trabzonspor hat die Zahlen zu Vertragslaufzeit, Gehalt, Boni und Bildrechten jedoch bislang noch nicht offiziell bestätigt.

Daher sollten die 34 Millionen Euro nicht als endgültige und offizielle Summe, sondern als Informationen aus Verhandlungskreisen betrachtet werden. Die genauen finanziellen Bedingungen werden voraussichtlich in der offiziellen Mitteilung des Vereins an die Börse bekannt gegeben.

Kein gewöhnlicher Transfer für Trabzonspor

Die Verpflichtung von Salah wird einer der größten Transfers in der Geschichte von Trabzonspor sein. Es geht hier nicht nur um einen erfahrenen Angreifer, der auf dem Platz Tore schießen kann.

Die Ankunft des ägyptischen Stars könnte Auswirkungen haben auf:

— die internationale Bekanntheit des Vereins;

— den Wert von Sponsorenverträgen;

— den Trikot- und Merchandising-Verkauf;

— das Publikum der Süper Lig im Ausland.

Trabzonspor belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz in der türkischen Meisterschaft und nimmt in der neuen Spielzeit an den Play-offs der UEFA Europa League teil. Ein Spieler mit der großen Erfahrung von Salah in bedeutenden Spielen könnte die Ziele des Vereins in der heimischen Liga und auf internationaler Bühne verändern.

Gleichzeitig lädt das hohe Gehalt für den 34-jährigen Spieler dem Verein eine große finanzielle Verantwortung auf. Der Erfolg des Transfers wird nicht nur an Toren gemessen, sondern auch an Salahs Einfluss auf das Mannschaftsspiel, die kommerziellen Einnahmen und die Ergebnisse in den europäischen Wettbewerben.

Sein Vermächtnis beim FC Liverpool

Mohamed Salah beendete seine neunjährige Zeit beim FC Liverpool mit 442 Einsätzen, 257 Toren und 120 Vorlagen. In der Vereinsgeschichte haben nur Ian Rush und Roger Hunt öfter getroffen.

Der ägyptische Angreifer gewann mit den Reds acht große Trophäen. Darunter befinden sich:

— zweimal die Premier League;

— die UEFA Champions League;

— die FIFA Klub-Weltmeisterschaft;

— der FA Cup;

— zweimal der League Cup;

— der UEFA Super Cup.

Salah verließ Liverpool nach Auslaufen seines Vertrages als ablösefreier Spieler. Das bedeutet, dass Trabzonspor keine Ablösesumme an einen anderen Verein zahlen muss, allerdings erhebliche Mittel für das Gehalt des Spielers und weitere Konditionen aufwenden wird.

Jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die offizielle Unterschrift

Salahs Ankunft in der Türkei hat die Hauptzweifel bezüglich des Transfers fast gänzlich ausgeräumt. Dennoch steht der wichtigste Teil des Prozesses – der Medizincheck und die offizielle Verkündung des unterzeichneten Vertrages – noch bevor.

Wenn alle Formalitäten wie geplant verlaufen, wird Mohamed Salah in den kommenden Stunden oder Tagen als Spieler von Trabzonspor vorgestellt. Erst dann kann man sagen, dass seine neue Ära in der türkischen Süper Lig offiziell begonnen hat. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!