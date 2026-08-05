Cannavaro erhält kein Gehalt von 4 Millionen Euro: Wen bezahlt er aus eigener Tasche?

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, hat Berichte über sein Gehalt erneut zurückgewiesen. Der Italiener erklärte, die genannte Summe von 4 Millionen Euro pro Jahr entspreche nicht der Wahrheit, und enthüllte zudem ein unerwartetes Detail über seinen Trainerstab.

Cannavaro zufolge bezahlt er einige Mitarbeiter seines Trainerstabs aus eigener Tasche. Rolando Bianchi, der mit den Stürmern arbeitet, schloss sich der Nationalmannschaft hingegen an, ohne ein Gehalt zu verlangen.

„Mein Gehalt beträgt keine 4 Millionen Euro“

Bei einer Pressekonferenz im usbekischen Fußballverband am 5. August wurde Cannavaro nach der in den Medien verbreiteten Gehaltssumme gefragt.

Der Trainer wies die Angaben über 4 Millionen Euro in seiner Antwort entschieden zurück.

„Mein Gehalt beträgt keine 4 Millionen Euro. Ich bezahle sogar die Gehälter einiger Mitarbeiter des Trainerstabs aus eigener Tasche. Mein Co-Trainer Rolando Bianchi ist sogar völlig kostenlos gekommen“, sagte Cannavaro.

Der italienische Fachmann gab nicht bekannt, wie hoch die im Vertrag festgelegte tatsächliche Summe ist. Daher ist sein Jahresgehalt weiterhin offiziell unbekannt.

Woher stammt die Zahl von 4 Millionen Euro?

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft hatten einige ausländische Medien berichtet, Cannavaro erhalte bei der usbekischen Nationalmannschaft ein Jahresgehalt von 4 Millionen Euro. Die spanische Zeitung AS zählte ihn zu den bestbezahlten Trainern der WM und erklärte, nur Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann würden mehr verdienen.

Der usbekische Fußballverband bestätigte diese Zahl jedoch nicht. Auch der erste Vizepräsident des UFA, Ravshan Ermatov, wies die Angaben über 4 Millionen Euro bereits zuvor zurück und erklärte, die tatsächliche Summe betrage nicht einmal „die Hälfte der Hälfte“.

Da die finanziellen Vertragsbedingungen nicht offengelegt wurden, entstanden zahlreiche Spekulationen. Cannavaros neue Aussage ließ die Zahl von 4 Millionen Euro erneut zweifelhaft erscheinen.

Welche Aufgabe hat Rolando Bianchi in der Nationalmannschaft?

Der ehemalige italienische Stürmer Rolando Bianchi wurde im Mai 2026 in den Trainerstab der usbekischen Nationalmannschaft berufen. Seine Aufgabe ist es, individuell mit den Stürmern zu arbeiten.

Bianchi spielte während seiner aktiven Karriere für Atalanta, Reggina, Manchester CityTorino, Bologna und Mallorca. Besonders aufgrund seiner Erfahrung als Torschützenkönig in der italienischen Liga wurde er verpflichtet, um mit Eldor Shomurodov und den anderen Stürmern der Nationalmannschaft zu arbeiten.

Cannavaro zufolge kam Bianchi nach Usbekistan nicht in erster Linie aus finanziellen Gründen, sondern um bei der Weltmeisterschaft zu arbeiten und seine Trainererfahrung zu erweitern.

Was bedeutet es, dass der Trainer die Kosten für seinen Stab selbst übernimmt?

Cannavaro erklärte, dass er einige seiner Assistenten aus eigener Tasche bezahlt, nannte jedoch weder die betreffenden Fachleute noch die Höhe der Zahlungen.

Dies könnte bedeuten, dass der Trainer vertrauenswürdige Fachleute, die zu seiner Arbeitsweise passen, in seinen Stab aufnehmen wollte, diese jedoch nicht alle direkte Finanzverträge mit dem UFA abgeschlossen haben.

Gleichzeitig zeigt diese Aussage, dass die für Cannavaro selbst und für den gesamten Trainerstab vorgesehenen Mittel nicht miteinander vermischt werden sollten. Die in den Medien genannte hohe Summe könnte sich nicht nur auf das Gehalt des Cheftrainers, sondern auch auf die Kosten des Trainerstabs oder den Gesamtwert des Vertrags beziehen. Offizielle Informationen, die diese Möglichkeit bestätigen, wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Nach der Weltmeisterschaft wächst der Druck auf Cannavaro

Fabio Cannavaro übernahm die usbekische Nationalmannschaft im Oktober 2025. Der UFA hatte mit ihm einen Vertrag zur Vorbereitung auf die erste Weltmeisterschaft in der Geschichte des Landes abgeschlossen.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 trat Usbekistan in der Gruppe K gegen Kolumbien, Portugal und die Demokratische Republik Kongo an und verlor alle drei Spiele. Die Mannschaft erzielte zwei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Nach dem erfolglosen WM-Debüt rückten die Arbeit des Trainers, die Vorbereitung der Mannschaft und der Vertragswert erneut in den Mittelpunkt der Diskussion. Cannavaro betont jedoch weiterhin, dass der usbekische Fußball unabhängig vom Ergebnis eine langfristige Entwicklung sowie höhere Investitionen in Akademien und junge Spieler benötigt.

Das tatsächliche Gehalt bleibt weiterhin ein Geheimnis

Cannavaro wies den Bericht über ein Gehalt von 4 Millionen Euro zurück, und auch Ravshan Ermatov erklärte, diese Zahl sei weit von der Realität entfernt. Die genauen finanziellen Bedingungen des Vertrags zwischen dem UFA und dem Trainer wurden der Öffentlichkeit jedoch nicht bekannt gegeben.

Daher lässt sich derzeit nur mit Sicherheit sagen: Ein Jahresgehalt Cannavaros von 4 Millionen Euro wurde offiziell nicht bestätigt und wird auch vom Trainer selbst bestritten.

Die Diskussion dreht sich nun nicht mehr nur um Cannavaros Gehalt, sondern auch darum, wie sich die Nationalmannschaft bis zum Asien-Cup verändern wird und wie der italienische Fachmann die Lehren aus der Weltmeisterschaft nutzen kann. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!