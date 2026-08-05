Anders Limpar äußert sich zu Mikel Artetas Zukunft bei Arsenal

Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Anders Limpar glaubt, dass Mikel Arteta seine Mannschaft niemals für Barcelona oder Manchester City verlassen würde. In einem Interview mit SveaCasino betonte der ehemalige schwedische Nationalspieler, dass die aktuelle Position und die Bedingungen beim Londoner Klub für den Trainer die attraktivste Option in Europa seien. Goal.com berichtet darüber.

Limpar zufolge hat die Mannschaft die Möglichkeit, die besten Spieler auf dem Transfermarkt zu verpflichten, und tritt in allen vier Wettbewerben als Titelkandidat an. Er betonte, dass der Londoner Klub inzwischen zu den stärksten Teams Europas gehört und auf dem Transfermarkt über enormen Einfluss verfügt.

Arsenals Führungsstärke und die günstigen Bedingungen für Arteta

Der ehemalige Fußballer sagte, ein Wechsel von Mikel Arteta zu einem anderen Spitzenklub wäre nicht logisch, da er dort keine besseren Bedingungen vorfinden würde. Die Arsenal-Führung unterstützt die Transferwünsche des Trainers seit jeher und verpflichtet die stärksten Spieler für die Mannschaft.

Laut Limpar wollen die besten Spieler der Welt derzeit zu Arsenal wechseln. Die Erfolge des Teams in der Premier League und anderen Wettbewerben machen den Klub für Spieler weiterhin attraktiv. Er fügte hinzu, dass ein lediglich guter Spieler den Anforderungen des Klubs nicht genüge; dort spielten ausschließlich Weltklassefußballer.

Die Herausforderungen bei der Führung eines Starensembles

Gleichzeitig warnte Anders Limpar, dass die Führung eines derart starken und mit Stars gespickten Kaders für Mikel Arteta zur größten Herausforderung seiner Karriere werden könnte. Seiner Erklärung zufolge braucht eine starke Mannschaft nicht nur in der Startelf, sondern auch auf der Ersatzbank genügend Weltklassefußballer.

Die Stimmung von Starspielern, die auf der Bank bleiben oder nicht zum Einsatz kommen, aufrechtzuerhalten und sie weiterhin zu motivieren, ist für jeden Trainer die schwierigste Aufgabe. Pep Guardiola und Jürgen Klopp mussten sich früher mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen, und nun muss auch Arteta sein wahres Trainertalent unter Beweis stellen.