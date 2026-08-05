Anders Limpar: Arsenal kann England unter Mikel Arteta dominieren

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Anders Limpar: Arsenal kann England unter Mikel Arteta dominieren

Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Anders Limpar hat das Team von Mikel Arteta als den Topfavoriten für die kommende Premier-League-Saison bezeichnet. Seiner Ansicht nach könnten Veränderungen im Wettbewerbsumfeld und mögliche hochkarätige Transfers den Gunners sowohl im nationalen Wettbewerb als auch auf internationaler Bühne über Jahre hinweg einen Vorteil verschaffen. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit SveaCasino hob Anders Limpar besonders hervor, dass der Abschied erfahrener Trainer wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp aus dem englischen Fußball Arsenal einen enormen Vorteil verschaffen könnte. Nach Ansicht des ehemaligen Spielers verringert ihr Weggang die größte Konkurrenzgefahr auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Das Titelrennen und die wichtigsten Konkurrenten

Laut Limpars Prognose wird das Titelrennen in der kommenden Saison erneut hauptsächlich zwischen bekannten Teams ausgetragen. Er nannte Manchester City und Manchester United als Arsenals engste Verfolger. Gleichzeitig warnte er, dass auch Chelsea zu einem ernsthaften Titelanwärter werden könnte, nachdem der Klub seinen Kader unter Xabi Alonso deutlich verstärkt hat.

Der Experte äußerte sich außerdem dazu, welche Teams am Saisonende die Top sechs bilden werden. Seiner Prognose zufolge komplettieren Tottenham sowie Brighton oder Liverpool neben dem genannten Trio die Top sechs. Arsenal muss sich auf jedes Spiel einzeln konzentrieren und klug agieren, um seine Position zu behaupten.

Große Pläne auf dem Transfermarkt

Bei der Frage nach einer weiteren Verstärkung des Kaders riet Anders Limpar der Vereinsführung, vor dem Ende des Sommer-Transferfensters mehrere Starspieler zu verpflichten. Seiner Ansicht nach könnten diese Schritte den Klub in England und in der UEFA Champions League zu einer konkurrenzlosen Kraft machen.

Der ehemalige Mittelfeldspieler erklärte, dass er persönlich gerne die Verpflichtung der folgenden Spieler sehen würde:

  • Bruno Guimarães
  • Julián Álvarez
  • Vinícius Júnior
  • Christos Tzolis
Limpar betonte, dass die Verpflichtung solcher Spieler Arsenal nicht nur in der laufenden Saison, sondern auch in den kommenden drei Jahren die Möglichkeit geben könnte, den europäischen Fußball zu dominieren. Selbst wenn einige Neuzugänge nicht sofort einen Platz in der Startelf erobern, dürfte ein breiter und qualitativ hochwertiger Kader Mikel Artetas wichtigstes Mittel für Topresultate sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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