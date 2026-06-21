Ehefrau des spanischen Premierministers wird in Korruptionsfall angeklagt

EFE berichtet die Nachrichtenagentur, dass Begoña Gómez, die Ehefrau des spanischen Premierministers, vor einem Geschworenengericht wegen Korruption und Unterschlagung angeklagt wird. Nach den Vorverhandlungen hat das Gericht strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen die Angeklagte verhängt.

Gerichtlich angeordnete Beschränkungen

Um zu verhindern, dass Begoña Gómez während des Prozesses aus dem Land flieht, wurden folgende Präventivmaßnahmen eingeführt:

Ausreiseverbot: Es ist ihr strengstens untersagt, das spanische Staatsgebiet zu verlassen;

Beschlagnahmung von Dokumenten: Ihr Reisepass wurde vom Gericht eingezogen;

Meldepflicht: Frau Gómez muss sich zweimal im Monat bei den zuständigen Aufsichtsbehörden melden.

Inhalt der Anklage und geforderte Strafe

Die Staatsanwaltschaft fordert in diesem Strafverfahren eine sehr harte Strafe. Zuvor wurde berichtet, dass der Staatsanwalt für Gómez eine 24-jährige Haftstrafe gefordert hat.

Derzeit wird der Ehefrau des Premierministers folgendes Fehlverhalten vorgeworfen:

Korruption im privaten Sektor; Unterschlagung von Staatsgeldern; Fehlverwendung und zweckentfremdete Nutzung von Budgetmitteln; Rechtswidrige Beeinflussung von Entscheidungen unter Ausnutzung ihrer Position.

In diesem Fall wird nicht nur Gómez selbst, sondern auch ihre als Komplizin beschuldigte Beraterin Cristina Álvarez sowie der namhafte Geschäftsmann Juan Carlos Barrabés vor Gericht gestellt.

Ursprung des Strafverfahrens und neue Episoden

Dieser aufsehenerregende Kriminalfall begann im Frühjahr 2024. Damals reichte die Organisation "Saubere Hände" (Manos Limpias) eine Petition ein, in der Begoña Gómez beschuldigt wurde, ihre politischen Verbindungen genutzt zu haben, um Regierungsverträge und staatliche Ausschreibungen an bestimmte Unternehmen zu vergeben.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen weitete sich der Fall aus. Es kamen neue strafrechtliche Episoden hinzu, die mit Gómez' Tätigkeit an einem Universitätslehrstuhl in Madrid, den dortigen Finanzprozessen und dubiosen Einstellungspraktiken zusammenhängen.