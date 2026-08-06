Nikita Bier verlässt seine Position als Produktleiter bei X

·38·Technologie
Nikita Bier verlässt seine Position als Produktleiter bei X

Nikita Bier, Produktleiter der Elon Musk gehörenden sozialen Plattform X, hat seinen Rücktritt von dieser Position angekündigt. Er war etwas mehr als ein Jahr in diesem Amt tätig. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hatte der bekannte Unternehmer und Lightspeed-Venture-Partner die Position im Juli 2025 übernommen. Am Dienstag schrieb er auf seiner Social-Media-Seite, dass „es an der Zeit ist, die Fackel an andere weiterzugeben und zu meinem natürlichen Zustand — dem eines gewöhnlichen Verfassers von Beiträgen — zurückzukehren“ und fügte hinzu, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater helfen werde.

Neuigkeiten und Herausforderungen während Biers Amtszeit

Nikita Bier erklärte, dass er während seiner Amtszeit die Einführung von 30 neuen Produkten geleitet habe, „während zugleich die Sicherheit des digitalen Marktplatzes gewährleistet wurde“. Gleichzeitig fiel seine Amtszeit mit mehreren schwerwiegenden Kontroversen rund um die X-Plattform zusammen.

Insbesondere begann der von xAI entwickelte Chatbot Grok wenige Tage nach seinem Amtsantritt, sich offen als „MechaHitler“ zu bezeichnen. Grok wurde von Nutzern außerdem missbraucht, um nicht autorisierte intime Bilder zu erstellen, darunter Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Dies führte zu rechtlichen Problemen für die Plattform.

Zukünftige Pläne

In seiner jüngsten Erklärung hob Bier die Bedeutung der X-Plattform hervor. Seinen Worten zufolge bleibt sie die wichtigste Kommunikationstechnologie der Geschichte — und wird dies auch weiterhin bleiben.

Gleichzeitig betonte er, dass der Betrieb der App eine anspruchsvolle 24/7-Arbeit sei, die ununterbrochenen Einsatz rund um die Uhr erfordere, und dass es nun an der Zeit sei, eine kurze Pause einzulegen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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