Brasilianischer Fußballer Neymar sorgt nach dem Spiel mit beleidigenden Äußerungen für großen Skandal

Nach Santos' Sieg gegen Remo im brasilianischen Pokal kam es zu einem Zwischenfall mit Neymar. Obwohl sein Team die nächste Runde erreichte, wurde das Verhalten des Spielers gegenüber den Gegnern nach dem Spiel zum Hauptgesprächsthema.

Neymar wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und bereitete Rony das Siegtor vor. Nach dem Spiel richtete er auf dem Weg in die Umkleidekabine scharfe Worte an die Spieler von Remo und die Fans auf der Tribüne.

Auf Videos ist zu sehen, wie Neymar Vertretern des gegnerischen Teams "ihr seid aus dem Wettbewerb ausgeschieden" zuruft und tanzt. Seine Aktionen lösten eine Reaktion aus und verschärften die Situation im Korridor.

Nach dem Vorfall kritisierte Remos Präsident Antonio Carlos Teixeira Neymar scharf. Er erklärte, ein solches Verhalten sei eines bekannten Sportlers, der jungen Fans als Vorbild dienen sollte, nicht würdig, und nannte ihn einen "Vagabunden".