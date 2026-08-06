Mitsubishi Motors beginnt mit der Produktion humanoider Roboter

Der renommierte japanische Automobilhersteller Mitsubishi Motors hat angekündigt, mit der Produktion humanoider Roboter zu beginnen, und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftstechnologien zu machen. Laut ixbt.com soll die Serienproduktion in diesem Bereich bereits Anfang 2027 starten. Dieser Schritt dürfte eine neue Ära für die Industrie einleiten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Für die Umsetzung des neuen Projekts wurde ein Werk in Kyoto ausgewählt. Die derzeit nicht genutzte Motorenproduktionslinie des Betriebs wird vollständig umgerüstet und an die Anforderungen der Robotik angepasst. Die Initiative ist Teil der Strategie des Automobilriesen, seine Produktionskapazitäten entsprechend den modernen Anforderungen zu diversifizieren.

Technischer Partner und Produktionskapazitäten des Projekts

Als Hauptpartner von Mitsubishi für dieses ambitionierte Projekt wurde das in Tokyo ansässige Startup Highlanders ausgewählt. Das junge Unternehmen wurde 2023 von Absolventen der University of Tokyo gegründet und hat mit seinen fortschrittlichen Entwicklungen Aufmerksamkeit erregt. Mitsubishi hatte zuvor in das Startup investiert und bestätigt, die Finanzierung auch künftig fortzusetzen.

Sobald das Werk seine geplante Produktionskapazität erreicht, wird es bis zu 1.000 humanoide Roboter pro Monat herstellen können. In der ersten Phase werden die entwickelten Humanoiden direkt in Mitsubishi-Werken eingesetzt und verschiedene komplexe Fertigungsabläufe übernehmen.

Der HL Human und die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz

Als Grundlage des Produktionsprozesses wurde der 2025 der Öffentlichkeit vorgestellte humanoide Roboter HL Human ausgewählt. Der Roboter verfügt über einen Körper mit 19 Freiheitsgraden für flexible Bewegungen sowie elektrische Antriebe, die natürliche Bewegungen ermöglichen. Ein System mit künstlicher Intelligenz ermöglicht es der Maschine, ihre Umgebung wahrzunehmen, Bewegungen zu planen und Sprachbefehle auszuführen.

Künftige Robotergenerationen sollen mit vollwertigen Greifhänden mit fünf Fingern ausgestattet werden. Dadurch können die Manipulatoren Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 3 Kilogramm halten, was ihre Einsatzmöglichkeiten an Produktionslinien erheblich erweitert.

Zukünftige Ziele und ein breites Anwendungsspektrum

Alle während des praktischen Einsatzes gesammelten Daten werden eine solide Grundlage für die Verbesserung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die Erhöhung der Zuverlässigkeit der Maschinen und ihre breitere kommerzielle Nutzung schaffen. Künftig wollen die Unternehmen diese Roboter auch anderen Industrieunternehmen anbieten, die unter Fachkräftemangel leiden.

Neben den Robotern selbst entwickeln die Hersteller eine spezielle Softwareplattform zum Trainieren und Modellieren des Maschinenverhaltens. Das System soll eine schnelle Anpassung der Roboter nicht nur in Fabriken, sondern auch in der Logistik, bei der Infrastrukturüberwachung und bei Rettungseinsätzen ermöglichen.