Texas setzt Netzanschlüsse für neue Rechenzentren vorübergehend aus

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Texas setzt Netzanschlüsse für neue Rechenzentren vorübergehend aus

Die Regierung des US-Bundesstaates Texas hat die Prüfung von Anträgen zum Anschluss neuer Rechenzentren an das gemeinsame Stromnetz vorübergehend ausgesetzt. Wie ixbt.com berichtet, war der Grund der Bedarf von Branchenvertretern an enormen Kapazitäten, die selbst die Rekordwerte in der Geschichte des Energiesystems übersteigen. Wie ixbt.com berichtet .

Gouverneur Greg Abbott wies die Public Utility Commission und ERCOT, den Betreiber des Energiesystems, an, alle bestehenden Anträge vor der Erteilung neuer Genehmigungen einer strengen Prüfung zu unterziehen. Derzeit stehen rund 1.800 Projekte auf der Warteliste, davon entfallen etwa 90% auf Rechenzentren.

Risiko eines Energieengpasses auf Rekordniveau

Nach Schätzungen von ERCOT könnten diese Projekte insgesamt bis zu 474 GW an Leistung benötigen. Es wurde festgestellt, dass dieser Wert deutlich über dem höchsten Verbrauchsrekord in der gesamten Geschichte des texanischen Stromsystems liegt.

Nach den neuen Regeln müssen Entwickler nun detaillierte Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch, zu Kühlsystemen sowie zu eigenen Erzeugungsquellen vorlegen. Auch Steuervergünstigungen, die Eigentümer der Anlagen und Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf lokale Gemeinden werden genau geprüft.

Gründe für die Prüfung und Netzbeschränkungen

Die verschärfte Kontrolle wurde dadurch ausgelöst, dass nur 28 der 377 Unternehmen auf die Anfragen der Analysebehörde antworteten. Die Behörden hielten dies für unzureichend, um die künftige Netzlast zu bewerten. Projekte, die die Anforderungen nicht erfüllen, verlieren das Recht auf einen Netzanschluss.

Dennoch gelten die Beschränkungen nicht für alle Anlagen. Ausgenommen sind insbesondere Standorte außerhalb des ERCOT-Versorgungsgebiets sowie Anlagen mit eigener Erzeugung, die keinen Anschluss an das gemeinsame Netz benötigen.

Die Entscheidung löste in politischen Kreisen unterschiedliche Reaktionen aus. Einige halten sie für zu milde, während andere sie als verspäteten Schritt bewerten. In der AI-Infrastrukturbranche, in der Schnelligkeit entscheidend ist, könnten diese Prüfungen den Start großer Projekte jedoch erheblich verzögern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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