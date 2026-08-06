Video von Islam Makhachev beim Nähen seiner Kleidung überrascht Fans (Video)

Ein Video mit dem UFC-Kämpfer Islam Makhachev wird in den sozialen Netzwerken ausführlich diskutiert. In den Aufnahmen fragt ein Kommentator den Sportler, womit er beschäftigt sei. Makhachev antwortet, dass er sein eigenes Hemd nähe.

Der Kommentator erinnert ihn daran, dass er diese Arbeit einem Schneider überlassen könne, dessen Dienstleistung nur 5 Dollar koste. Daraufhin sagt der Kämpfer scherzhaft, dass er derzeit kein Geld habe und erst in der kommenden Woche welches bekommen werde.

„Ich nähe besser als Schneider, weil ich es von meiner Großmutter gelernt habe“, sagte Makhachev.

Den Fans gefielen seine Bescheidenheit und seine Nähkenntnisse. In den Kommentaren lobten Nutzer den Kämpfer dafür, nicht nur im Oktagon, sondern auch im Alltag selbstständig zu sein.