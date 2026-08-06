Obwohl Fußball ein Spiel ist, das Millionen Menschen weltweit verbindet, ist er für viele Profisportler lediglich ein Mittel, ihre Karriere fortzusetzen oder größere Ziele zu erreichen. Während sich manche Fußballer ausschließlich auf das Spiel selbst konzentrieren, suchen andere nach Möglichkeiten darüber hinaus. Laut ixbt.com zeigen die jüngsten überraschenden Wendungen in der Karriere des ägyptischen Starstürmers Mohamed Salah diesen Ansatz besonders deutlich. Goal.com berichtet .

Der Wechsel des ägyptischen Fußballers zu Trabzonspor aus der türkischen Süper Lig hat nicht nur bei den Fans, sondern in der gesamten Sportwelt großes Interesse und hitzige Diskussionen ausgelöst. Kaum war der Transfer offiziell bekannt gegeben worden, kritisierten ihn zahlreiche Anhänger scharf. Ihrer Ansicht nach wird das Niveau der türkischen Liga Salahs beeindruckender Karriere, seinem Status und seinen Fähigkeiten nicht gerecht.

Transfergeschichte und Parallelen zur Vergangenheit

In der Fußballwelt ist dies das zweite Mal, dass Mohamed Salah im Laufe seiner Karriere mit solch heftiger Kritik konfrontiert wird. Interessanterweise hatte auch ein Transfer vor zwölf Jahren für ähnliche Schlagzeilen gesorgt, allerdings aus völlig gegensätzlichen Gründen. Damals befürchteten die Fans nicht, dass der Fußballer in eine Liga unter seinem Niveau, sondern in ein übermäßig umkämpftes Umfeld geraten könnte.

Genauer gesagt wechselte der Stürmer im Januar 2014 vom Schweizer Klub FC Basel zum FC Chelsea. Damals stand der talentierte Ägypter kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Doch der Londoner Klub und sein damaliger portugiesischer Trainer José Mourinho griffen ein und lenkten den Transfer in letzter Minute auf ihre Seite.

Auch damals gefiel vielen Fans Salahs Entscheidung für Chelsea nicht, weil der Kader des Londoner Klubs mit Stars überfüllt war. Für einen jungen Fußballer, der gerade den Schritt in den Spitzenfußball machte, erschwerte dies natürlich den Kampf um einen Platz in der Startelf.

Liverpool und das Wettbewerbsumfeld

Liverpool benötigte damals einen offensiven Spieler wie Mohamed Salah so dringend wie Wasser und Luft. In jener Saison kämpfte der Klub aus Merseyside erbittert mit starken Konkurrenten wie Chelsea und Manchester City um den Gewinn der Premier League und suchte zugleich einen passenden Angriffspartner für Luis Suárez und Daniel Sturridge.

Doch das Schicksal nahm Salahs Karriere in eine andere Richtung. Heute wird die Vereinbarung mit Trabzonspor als eines der letzten Kapitel in der Laufbahn des Fußballers betrachtet. Dieser Schritt hat nicht nur seine persönlichen Pläne, sondern auch die Sichtweisen auf dem gesamten Transfermarkt verändert.

Salahs Fans und Fußballexperten tun sich derzeit noch schwer damit, zu beurteilen, wie richtig dieser Schritt war. Schließlich ist es für jeden Starspieler in den letzten Jahren seiner Karriere zunehmend normal geworden, finanzielle Stabilität oder regelmäßige Spielpraxis zu priorisieren.