Japanische Wissenschaftler entwickeln neuen Katalysator für Lithium-Sauerstoff-Batterien

Forscher des Shibaura Institute of Technology in Japan haben einen innovativen Katalysator entwickelt, der keine Edelmetalle benötigt und ein neues Kapitel bei der Entwicklung von Energiespeichersystemen aufschlagen könnte. Laut ixbt.com könnte diese Entdeckung Lithium-Sauerstoff-Batterien der kommerziellen Produktion näherbringen und künftig die Reichweite von Elektrofahrzeugen sowie die Autonomie anderer moderner Geräte drastisch erhöhen. die Website berichtet.

Die heute weit verbreiteten Lithium-Ionen-Batterien nähern sich den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Lithium-Sauerstoff-Technologien verfügen theoretisch jedoch über das Potenzial, zehnmal mehr Energie zu speichern als herkömmliche Modelle. Sollte diese Entwicklung im industriellen Maßstab umgesetzt werden, könnten Fahrzeuge mit einer einzigen Ladung mehrere Male längere Strecken zurücklegen, während Drohnen länger in der Luft bleiben könnten.

Effizienz ohne Edelmetalle

Eines der größten Hindernisse in diesem Bereich war bislang der Bedarf an Edelmetallen wie Platin oder Ruthenium, um die chemischen Reaktionen beim Laden und Entladen zu beschleunigen. Dadurch steigen die Kosten fertiger Produkte erheblich. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Takahiro Ishizaki konnte jedoch eine günstigere und leichter verfügbare Alternative finden.

Die Wissenschaftler kombinierten zwei Arten von Oxidmaterialien, Perowskit und Spinell, zu einem einheitlichen Verbundkatalysator. Tests zeigten, dass die Verbindung deutlich effizienter war als jede ihrer Einzelkomponenten. Beim Laden übertraf das neue Material insbesondere kommerzielles Rutheniumoxid, während es beim Entladen die Leistung von Platin erreichte.

Wissenschaftlicher Durchbruch und Perspektiven

Eine der wichtigsten Kennzahlen der neuen Entwicklung war, dass die Spannungsdifferenz zwischen dem Lade- und Entladevorgang lediglich 1,14 V betrug. Dies gilt als eines der besten Ergebnisse, die bisher bei Lithium-Sauerstoff-Batterien erzielt wurden. Eine geringere Spannungsdifferenz weist auf eine höhere Batterieeffizienz und geringere Energieverluste im Betrieb hin.

Die Studie ergab außerdem, dass die hohe Leistungsfähigkeit des Katalysators nicht von seiner Oberfläche, sondern von den besonderen Eigenschaften seiner elektronischen Struktur abhängt. Dies könnte die Auswahl und Entwicklung von Materialien in Zukunft grundlegend verändern.

Experten zufolge könnte diese Technologie künftig nicht nur für Elektrofahrzeuge und Drohnen, sondern auch für groß angelegte Energiespeichersysteme an Solar- und Windkraftwerken von großer Bedeutung sein. Darüber hinaus könnte die Entwicklung zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff genutzt werden.

Dennoch ist es noch zu früh, über den Einsatz dieser Art von Batterien in Seriengeräten zu sprechen. Derzeit wird die Technologie im Labor getestet, und bis zur Erreichung des Massenmarkts müssen die Wissenschaftler noch zahlreiche technische Aufgaben lösen.