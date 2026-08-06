Warum Venture-Investoren mit Creator-Investoren arbeiten

Venture-Fonds nutzen zunehmend die Dienste beliebter Content-Creator, um vor dem Abschluss finanzieller Vereinbarungen mit künftigen Startup-Gründern eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Dieser Trend ist in letzter Zeit sowohl im Internet als auch am Venture-Markt deutlich sichtbar geworden. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com spiegeln sich diese Entwicklungen auch in großen Transaktionen wider, etwa in der Übernahme des Erik Torenberg gehörenden Turpentine-Podcasts durch a16z und dem Kauf des TBPN-Projekts durch OpenAI. Als Fortsetzung dieses Trends hat auch Lightspeed Venture Partners eine wichtige Personalentscheidung getroffen.

Lightspeeds neuer Schritt

Der Venture-Fonds Lightspeed Venture Partners hat die erfahrene Seed-Investorin Claire Zo für sich gewonnen, die auf Instagram und TikTok eine große Reichweite und zahlreiche Abonnenten hat. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Suche nach vielversprechenden Projekten sowie die gemeinsame Moderation der neuen Show des Fonds mit Marketingdirektor Josh Mashiz.

Claire Zo und Josh Mashiz waren Gäste im Equity-Podcast von TechCrunch und diskutierten das Thema ausführlich. Im Gespräch ging es um die Frage, ob der Begriff „Creator-Investor“ im modernen Venture-Markt bereits zu einer echten und nachhaltigen Funktion geworden ist oder ob Fonds dieses Modell noch testen.

Die Bedeutung des neuen Trends

Experten zufolge vertrauen junge Unternehmer und Innovatoren eher Personen, die ihnen näherstehen, in der digitalen Welt bekannt und in sozialen Netzwerken aktiv sind, als traditionellen Venture-Fonds. Deshalb versuchen Venture-Unternehmen, nicht nur Kapitalgeber, sondern auch Personen mit medialem Einfluss für ihre Teams zu gewinnen.

Dieser Trend dürfte das Verhältnis zwischen Startups und Investoren künftig grundlegend verändern. Im Zeitalter der digitalen Wirtschaft und der sozialen Netzwerke werden eine persönliche Marke und die Fähigkeit, direkt mit einem Publikum zu kommunizieren, zu entscheidenden Faktoren in der Geschäftswelt.