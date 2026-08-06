Tigerbabys geboren, obwohl weltweit nur noch 450 Tiere leben

·6.5K·Welt
Tigerbabys geboren, obwohl weltweit nur noch 450 Tiere leben

Im Longleat Safari Park in Großbritannien ist ein weiterer Wurf gefährdeter Amurtiger zur Welt gekommen. Besonders bemerkenswert ist, dass die beiden Tigerbabys am 29. Juli, dem Internationalen Tag des Tigers, geboren wurden, was dem Ereignis eine zusätzliche symbolische Bedeutung verleiht.

Die Jungtiere sind der dritte Nachwuchs des im Park lebenden Paares Red und Yana . Das Geschlecht und die Namen der Zwillinge stehen noch nicht fest. Wie in den vergangenen Jahren könnten die Pfleger die Öffentlichkeit an der Namenswahl beteiligen.

In einem vom Park veröffentlichten Video sind die neugeborenen Tigerbabys zu sehen, wie sie eng aneinanderliegen und Laute von sich geben, während ihre Mutter Yana sie vorsichtig ableckt und pflegt. Die Aufnahmen stießen in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse.

Leiterin des Safaribereichs Amy Waller bezeichnete das Ereignis als großen Erfolg.

„Wir freuen uns sehr, einen weiteren Wurf dieser seltenen und gefährdeten Tiere begrüßen zu dürfen. Dass dies kurz vor dem 60. Jubiläum unseres Safariparks geschehen ist, macht es noch bedeutender. Yana ist außerdem eine hervorragende Mutter und hat bisher erfolgreich sechs Jungtiere großgezogen. Deshalb vertrauen wir voll und ganz auf ihre Erfahrung“, sagte sie.

Nach Angaben von Experten werden Tigerbabys etwa sechs Monate lang mit Muttermilch ernährt, danach werden sie langsam an den Verzehr von Fleisch gewöhnt. Die Jungtiere wachsen bereits gesund und kräftig heran. Deshalb erhält die Tigermutter mehr Futter als gewöhnlich.

Ein kleines Tigerbaby liegt mit geschlossenen Augen auf Stroh.

Der Amurtiger gilt als größte wild lebende Katze der Welt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft ihn als gefährdete Art ein. Experten zufolge sind in freier Wildbahn nur noch etwa 450 Tiere übrig.

Der Longleat Safari Park beteiligt sich aktiv am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP). Drei Tiger aus dem vorherigen Wurf wurden in andere Parks umgesiedelt, während Yuki aus dem ersten Wurf bereits eigene Jungtiere bekommen hat.

Der Park beherbergt inzwischen sieben Amurtiger . Dazu gehören Red, Yana, Heidi, Seeka und Dora-Boo sowie die beiden neugeborenen Zwillinge. Damit ist Longleat in Großbritannienzum Safaripark mit der größten Amurtigerfamiliedes Landes geworden.

Zur Information: Yana und Redsvorheriger Wurf wurde im Mai 2024 geboren und umfasste vier weibliche Jungtiere— Ginger Biscuit, Dora-Boo und Heidi sowie Seeka . Ihre Namen wurden durch eine öffentliche Abstimmung ausgewählt. Der erste Wurf des Paares kam 2019 im Longleat Safari Park nach einer 20-jährigen Pause zur Welt und bestand aus zwei Tigerbabys namens Rusty und Yuki nomli ikki yo‘lbars bolasi dunyoga kelgan.

Longleat Safari ParkVereinigtes KönigreichInternationale Union zur Bewahrung der Natur
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

HercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHeute, 16:58Thailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternThailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternHeute, 16:56Die Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleDie Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleHeute, 16:39Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Heute, 16:36Bärenbaby wird zum neuen Star von ReelsBärenbaby wird zum neuen Star von ReelsHeute, 15:40Geretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückGeretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückHeute, 15:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle