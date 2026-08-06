Tigerbabys geboren, obwohl weltweit nur noch 450 Tiere leben

Im Longleat Safari Park in Großbritannien ist ein weiterer Wurf gefährdeter Amurtiger zur Welt gekommen. Besonders bemerkenswert ist, dass die beiden Tigerbabys am 29. Juli, dem Internationalen Tag des Tigers, geboren wurden, was dem Ereignis eine zusätzliche symbolische Bedeutung verleiht.

Die Jungtiere sind der dritte Nachwuchs des im Park lebenden Paares Red und Yana . Das Geschlecht und die Namen der Zwillinge stehen noch nicht fest. Wie in den vergangenen Jahren könnten die Pfleger die Öffentlichkeit an der Namenswahl beteiligen.

In einem vom Park veröffentlichten Video sind die neugeborenen Tigerbabys zu sehen, wie sie eng aneinanderliegen und Laute von sich geben, während ihre Mutter Yana sie vorsichtig ableckt und pflegt. Die Aufnahmen stießen in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse.

Leiterin des Safaribereichs Amy Waller bezeichnete das Ereignis als großen Erfolg.

„Wir freuen uns sehr, einen weiteren Wurf dieser seltenen und gefährdeten Tiere begrüßen zu dürfen. Dass dies kurz vor dem 60. Jubiläum unseres Safariparks geschehen ist, macht es noch bedeutender. Yana ist außerdem eine hervorragende Mutter und hat bisher erfolgreich sechs Jungtiere großgezogen. Deshalb vertrauen wir voll und ganz auf ihre Erfahrung“, sagte sie.

Nach Angaben von Experten werden Tigerbabys etwa sechs Monate lang mit Muttermilch ernährt, danach werden sie langsam an den Verzehr von Fleisch gewöhnt. Die Jungtiere wachsen bereits gesund und kräftig heran. Deshalb erhält die Tigermutter mehr Futter als gewöhnlich.

Der Amurtiger gilt als größte wild lebende Katze der Welt. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft ihn als gefährdete Art ein. Experten zufolge sind in freier Wildbahn nur noch etwa 450 Tiere übrig.

Der Longleat Safari Park beteiligt sich aktiv am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP). Drei Tiger aus dem vorherigen Wurf wurden in andere Parks umgesiedelt, während Yuki aus dem ersten Wurf bereits eigene Jungtiere bekommen hat.

Der Park beherbergt inzwischen sieben Amurtiger . Dazu gehören Red, Yana, Heidi, Seeka und Dora-Boo sowie die beiden neugeborenen Zwillinge. Damit ist Longleat in Großbritannienzum Safaripark mit der größten Amurtigerfamiliedes Landes geworden.

Zur Information: Yana und Redsvorheriger Wurf wurde im Mai 2024 geboren und umfasste vier weibliche Jungtiere— Ginger Biscuit, Dora-Boo und Heidi sowie Seeka . Ihre Namen wurden durch eine öffentliche Abstimmung ausgewählt. Der erste Wurf des Paares kam 2019 im Longleat Safari Park nach einer 20-jährigen Pause zur Welt und bestand aus zwei Tigerbabys namens Rusty und Yuki nomli ikki yo‘lbars bolasi dunyoga kelgan.