Orcas zeigen erstmals eine erschreckende Jagdmethode vor der Kamera

·1.3K·Welt
Orcas zeigen erstmals eine erschreckende Jagdmethode vor der Kamera

Orcas haben Wissenschaftler erneut verblüfft. Bei Beobachtungen im Golf von Kalifornien wurde erstmals auf Kamera festgehalten, wie sie einen riesigen Mondfisch mit einer ungewöhnlichen Methode zerlegen und sich davon ernähren.

Forscher dokumentierten zwei voneinander unabhängige Fälle: Ein Orca hielt einen toten Mondfisch fest, während ein anderer mit hoher Geschwindigkeit herankam und ihn mit einem kräftigen Stoß zerschmetterte. Der Fisch zerfiel in kleine Stücke, die für junge Orcas leichter zu fressen waren.

Experten vermuten, dass dieses Verhalten die Fütterung junger Orcas erleichtern oder ihnen Jagdfähigkeiten beibringen könnte. Einige Wissenschaftler sehen darin zugleich ein seltenes Verhalten, das die hohe Intelligenz und Zusammenarbeit der Orcas zeigt.

Die Beobachtung hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft großes Interesse geweckt. Die Autoren der Studie betonten, dass diese Jagdmethode bisher noch nie so detailliert dokumentiert worden sei. Sie könnte unser Verständnis des Verhaltens mariner Raubtiere weiter vertiefen.

Golf von Kalifornien
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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