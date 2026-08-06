OpenAI und Statsig erzielen 3,2-Millionen-Dollar-Vergleich mit dem US-Justizministerium

Die Bürgerrechtsabteilung des US-Justizministeriums hat eine bedeutende Einigung mit dem führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI und dessen ehemaliger Tochtergesellschaft Statsig bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Einstellungspraktiken der Unternehmen drei Jahre lang staatlich überwacht. Die Behörden betonen, dass diese Maßnahme ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Fairness auf dem Arbeitsmarkt und zur Verhinderung von Rechtsverstößen ist. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com beschuldigte das Justizministerium OpenAI und Statsig, US-Bürger absichtlich daran gehindert zu haben, sich auf diese Stellen zu bewerben, während sie für ausländische Beschäftigte eine Förderung des Daueraufenthaltsstatus (Green Card) beantragten. Den Ermittlungsergebnissen zufolge nutzten die Unternehmen verschiedene künstliche Hindernisse, um die nach dem Einwanderungsrecht vorgeschriebene tatsächliche Suche nach qualifizierten einheimischen Fachkräften zu umgehen.

Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Sanktionen

Die Ermittlungen ergaben, dass die beschuldigten Unternehmen ihre offenen Stellen nicht auf großen Online-Plattformen für Arbeitssuchende veröffentlicht hatten. Stattdessen nutzten sie Methoden wie nächtliche Radiowerbung und die Forderung, Bewerbungen ausschließlich in Papierform einzureichen, anstatt elektronische Bewerbungen zu akzeptieren. Diese Praktiken sollen gegen einschlägige Bestimmungen des Immigration and Nationality Act (INA) verstoßen haben.

Obwohl die Unternehmen betonten, bei ihrem Vorgehen keine Rechtsverstöße begangen zu haben, erklärten sie sich im Rahmen der Einigung bereit, insgesamt 3,2 Millionen Dollar zu zahlen. Davon werden 1,2 Millionen Dollar als Geldstrafe eingezogen. Die verbleibenden 2 Millionen Dollar fließen in einen Sonderfonds, um US-Bürger zu entschädigen, deren Rechte aufgrund der genannten Stellen verletzt wurden, sofern das Justizministerium diese Personen identifiziert.

Kontrollmechanismen und Künftige Verpflichtungen

Obwohl der Streit weniger als 10 Stellen betraf, müssen die Unternehmen den Bedingungen der Einigung zufolge gravierende Verstöße bei Positionen beenden, für die Anträge auf Daueraufenthaltsstatus (PERM) gestellt werden. Insbesondere müssen sie eine neue Einstellungsrichtlinie entwickeln, vom Justizministerium genehmigen lassen und alle sechs Monate spezielle Berichte vorlegen.

Diese Berichte müssen detaillierte Angaben zur Zahl der für ausländische Beschäftigte eingereichten Anträge, zu den interviewten US-Bürgern und zu weiteren erforderlichen Statistiken enthalten. OpenAI kaufte Statsig, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz und A/B-Tests, im September 2025, übertrug jedoch im Mai 2026 mindestens einen Teil davon an einen anderen Eigentümer.