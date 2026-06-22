Ein Wald im Wolkenkratzer

In Mailand, Italien, gibt es genau einen solchen einzigartigen Wohnkomplex. Er ist als „Bosco Verticale“, also als „Vertikaler Wald“, bekannt.

Der Komplex besteht aus zwei hohen Türmen, von denen einer 110 Meter und der andere 76 Meter hoch ist.

Das bemerkenswerteste Merkmal des Projekts ist, dass die Terrassen der Wohnungen auf jeder Etage mit verschiedenen Pflanzen geschmückt sind. An den Fassaden der Gebäude werden fast 900 Bäume, knapp 5.000 Sträucher sowie über 11.000 mehrjährige Pflanzen und Blumen gepflegt.

Würden diese Grünflächen auf einer gewöhnlichen Bodenfläche gepflanzt, würden sie einen echten Wald bilden, der etwa 2 Hektar Land einnimmt.

Der Bau dieses einzigartigen Komplexes begann im Jahr 2009 und wurde 2014 vollständig abgeschlossen.