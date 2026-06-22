Axtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die Öffentlichkeit

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Axtangriff in der Nähe einer Moschee schockiert die Öffentlichkeit

Ein Angriff in der Nähe einer Moschee in Edinburgh, der schottischen Hauptstadt, hat ernsthafte Besorgnis in der Öffentlichkeit ausgelöst. Eine Person, bewaffnet mit einer Axt, griff mehrere Menschen an, wobei fünf Personen unterschiedlich schwer verletzt wurden.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Abend des 19. Juni in einem Parkgelände rund um die Broughouse-Moschee im westlichen Teil der Stadt. Nach dem Angriff setzte der Verdächtige sein aggressives Verhalten fort und verursachte Unruhen an einer Tankstelle.

Es wird berichtet, dass er die Scheibe eines Autos einschlug und auch die Tür einer nahe gelegenen Pizzeria beschädigte.

Ein nackter Mann geht auf einer Stadtstraße.

Die Opfer erlitten leichte bis mittelschwere Körperverletzungen. Unter ihnen befinden sich zwei 22-jährige Männer sowie Bürger im Alter von 24, 27 und 39 Jahren. Es wurde vermerkt, dass einige der Opfer Muslime sind.

Ein 34-jähriger Verdächtiger wurde von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit alle Einzelheiten des Vorfalls.

Nach vorläufigen Informationen schließen die Strafverfolgungsbehörden xenophobe Motive hinter dem Angriff nicht aus. In diesem Zusammenhang wurden auch Einheiten zur Terrorismusbekämpfung hinzugezogen. Ein endgültiges Fazit zu den genauen Ursachen des Vorfalls wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

EdinburghSchottland
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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