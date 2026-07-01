Trump ein einzigartiger Ring mit 321 Diamanten geschenkt

US-Präsident Donald Trump wurde anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit des Landes mit einem einzigartigen und kostbaren Geschenk geehrt. Das Antwerp World Diamond Centre (AWDC) aus Belgien überreichte dem Staatsoberhaupt einen exklusiven, mit hunderten von Diamanten verzierten Ring, der eigens für ihn angefertigt wurde.

Wie berichtet, wurde das einzigartige Schmuckstück offiziell an Bill White, den US-Botschafter in Belgien, übergeben.

Der Ring ist aus reinem Gold gefertigt, und 321 natürliche Diamanten sowie weitere 75 Edelsteine wurden kunstvoll darin gefasst. Vertreter des AWDC betonten, dass dieses Geschenk als Symbol für die starke wirtschaftliche Zusammenarbeit und die langjährigen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern angefertigt wurde.

Nach Angaben des Zentrums ist die USA seit langem einer der größten Partner der Antwerpener Diamantenindustrie. Ein Großteil der hier verkauften natürlichen Diamanten gelangt letztendlich in die Hände amerikanischer Käufer.

Das AWDC hob zudem besonders hervor, dass bei der Herstellung des Rings ausschließlich natürliche Diamanten verwendet wurden. Experten merken an, dass es zwar schwierig ist, natürliche und im Labor gezüchtete Diamanten optisch zu unterscheiden, es jedoch große Unterschiede in ihrer Herkunft, Seltenheit, Marktwert und ihrem Status gibt.

Zur Information: Die belgische Stadt Antwerpen gilt seit fast fünf Jahrhunderten als eines der weltweit größten Zentren des Diamantenhandels. Ein Großteil der weltweit geförderten Rohdiamanten gelangt über die Handelsplätze dieser Stadt auf den Weltmarkt.

Im berühmten Diamantenviertel der Stadt sind mehr als 1.700 Unternehmen tätig. Zudem wurde 1863 in Antwerpen die weltweit erste offizielle Diamantenbörse gegründet, und auch heute bleibt dieses Gebiet eines der prestigeträchtigsten Zentren des internationalen Diamantenhandels.