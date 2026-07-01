iPhone 17 Pro Max übertrifft Android-Flaggschiffe auf dem chinesischen Markt

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iPhone 17 Pro Max übertrifft Android-Flaggschiffe auf dem chinesischen Markt

Apples Hegemonie auf dem Smartphone-Markt bestätigt sich weiterhin, insbesondere im Hochpreissegment. Jüngsten Analysen zufolge konnte die iPhone 17-Serie in einem der größten und wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt, China, lokale sowie internationale Android-Giganten mit deutlichem Abstand hinter sich lassen. Diese Situation zeigt, dass die Wahl der Nutzer in der Technologiewelt immer stärker von Markenprestige und Ökosystem-Stabilität abhängt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, erreichten die Gesamtverkäufe der iPhone 17-Linie in China bis zum 21. Juni 2026 insgesamt 35,39 Millionen Einheiten. Innerhalb dieses Wertes dominiert das iPhone 17 Pro Max Modell, das als das teuerste und technisch perfekteste gilt, absolut. Dieses Gerät wurde etwa 12,69 Millionen Mal verkauft und wurde damit zum beliebtesten unter den Apple-Smartphones.

Im internen Ranking der Apple-Geräte belegte das Basis-iPhone 17 mit 11,83 Millionen Einheiten den zweiten Platz, während das iPhone 17 Pro mit einem Wert von 10,87 Millionen die Top Drei vervollständigte. Die Zahlen zeigen, dass die Käufer trotz des hohen Preises die Pro Max-Version mit den maximalen Möglichkeiten bevorzugen.

Ein unerwarteter Schlag für Android-Flaggschiffe

Die überraschendste Situation wird deutlich im Vergleich zu den leistungsstärksten Flaggschiffen mit Android-Betriebssystem. Den Daten zufolge beliefen sich die Gesamtverkäufe aller Flaggschiffe mit dem Präfix „Ultra“, wie Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Find X9 Ultra und iQOO 15 Ultra, auf lediglich 776,5 Tausend Einheiten. Das bedeutet, dass allein das iPhone 17 Pro Max Modell zehnmal mehr verkauft wurde als die Summe aller Hauptkonkurrenten.

Der bekannte Insider Ice Universe betonte, dass diese Statistik die zukünftige Strategie der Android-Smartphone-Hersteller ernsthaft beeinflussen könnte. Es geht darum, dass die Entwicklung von Modellen der Ultra-Kategorie und die Ausstattung mit den modernsten Kameras, Displays und innovativen Komponenten enorme finanzielle Aufwendungen erfordern. Maximale technische Daten garantieren jedoch nicht immer den kommerziellen Erfolg.

Auch auf dem Markt in Usbekistan bleibt die Nachfrage nach Apple-Produkten hoch. Dieser Trend auf dem chinesischen Markt wird sich mit Sicherheit auch auf dem lokalen Markt widerspiegeln, da usbekische Verbraucher bei Flaggschiff-Geräten ebenfalls häufig die High-End-Versionen der iPhone-Modelle wählen. Android-Hersteller erwägen nun, ihre Ressourcen eher in populäre Segmente als in solch teure Projekte zu lenken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apples Marketingstrategie und die Nutzerloyalität den Wettlauf um technische Spezifikationen übertreffen. Wenn Android-Marken die Verkäufe ihrer teuersten Flaggschiffe nicht steigern können, ist es wahrscheinlich, dass die Anzahl der Geräte der „Ultra“-Serie in Zukunft abnimmt oder sich diese konzeptionell ändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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