Erstes NAS-Gerät von Xiaomi setzt Rekord beim Verkaufsstart

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Erstes NAS-Gerät von Xiaomi setzt Rekord beim Verkaufsstart

Xiaomi hat sein erstes Network Attached Storage (NAS)-Gerät, den Xiaomi Smart Storage, auf einer Crowdfunding-Plattform vorgestellt. Das neue Produkt wurde sofort zum Hit: Innerhalb von nur 3 Minuten nach Verkaufsstart überstieg die Summe der gesammelten Mittel 1 Million Dollar. Bis 10:15 Uhr Pekinger Zeit erreichte dieser Wert 1,9 Millionen Dollar. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses Gerät ist das Debütprodukt der Marke Xiaomi auf dem NAS-Markt und ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse der Nutzer an sicherer Speicherung persönlicher Daten, schnellem Foto- und Videotransfer sowie automatischem Backup von Smartphone-Dateien zu erfüllen. Insbesondere die Funktion zur Archivierung von WeChat-Messenger-Daten erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer.

Technische Daten und HyperOS-Integration

Das Xiaomi Smart Storage-Gerät ist vollständig in das neue HyperOS-Ökosystem der Marke und die Mi Home App integriert. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Daten aus der Ferne zu verwalten und mit verschiedenen Smart-Geräten zu verbinden. Zudem können bis zu vier Mijia-Kameras an das System angeschlossen werden, wodurch Videoüberwachungsaufzeichnungen bis zu 360 Tage lang im lokalen Speicher aufbewahrt werden können.

Die Hardware ist ebenfalls leistungsstark: Sie ist mit 2 GB RAM und 8 GB internem Flash-Speicher ausgestattet. Für die Datenspeicherung gibt es zwei Slots, die Festplatten mit einer Gesamtkapazität von bis zu 40 TB unterstützen. Laut ixbt.com hat Xiaomi für dieses Produkt zuverlässige Festplatten der Western Digital Red-Serie gewählt.

Preise und Ausstattung

Xiaomi bietet den Nutzern drei fertige Varianten mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten an:

  • 4 TB Version — ca. 338 Dollar;
  • 8 TB Version — ca. 425 Dollar;
  • 16 TB Maximalversion — ca. 690 Dollar.
Alle Versionen werden ab Werk mit Western Digital Red-Laufwerken geliefert. Diese Festplattentypen sind speziell für Netzwerkspeicher entwickelt und gewährleisten einen langfristigen und stabilen Betrieb im 24/7-Modus.

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Xiaomi-Produkten auf dem Technologiemarkt in Usbekistan wird erwartet, dass dieses NAS-Gerät bald in den Regalen lokaler Einzelhändler und Online-Shops erscheinen wird. Für Nutzer, die ein eigenes persönliches Cloud-Speichersystem wünschen, könnte dies eine würdige Alternative zu kostenpflichtigen Cloud-Diensten wie Apple oder Google sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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