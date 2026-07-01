Wissenschaftler besorgt: Starker Sonnenflare könnte jeden Moment auftreten

Wissenschaftler berichten von einem starken Anstieg der Sonnenaktivität in den letzten Tagen. Experten glauben, dass die aktuelle Situation jederzeit gefährlicher werden könnte, insbesondere da die Wahrscheinlichkeit eines hochenergetischen Sonnenflares bestehen bleibt.

Nach Angaben des Labors für Sonnenastronomie am Weltraumforschungsinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt 17 Flares auf der Sonne registriert. Dies ist ein deutlich höherer Wert als an den Vortagen.

Experten merkten an, dass am Vortag 8 und am Tag zuvor nur 5 Flares beobachtet wurden. Heute Morgen traten zwei starke Flares der M-Klasse auf. Nun schließen Wissenschaftler die Möglichkeit eines maximalen X-Klasse-Ausbruchs nicht aus.

Eine riesige aktive Region, die zur Erde gerichtet ist

Astronomen vergleichen die aktuelle aktive Region mit der Sonnenfleckengruppe 4366, die im Februar dieses Jahres beobachtet wurde. Damals wurden mehrere starke Ausbrüche registriert, darunter der größte X8.1-Flare des Jahres 2026.

Wissenschaftler stellen fest, dass die aktuelle Situation etwas ungewöhnlich ist. Obwohl die größte aktive Region von 2026 genau zur Erde zeigt, ist dort bisher kein starker Flare der X-Klasse aufgetreten.

Experten betonen jedoch, dass diese Ruhe nicht lange anhalten könnte. Ihrer Meinung nach besteht die Möglichkeit, dass ein starker Ausbruch in jeder Minute beginnen kann.

Warum sind die Wissenschaftler besorgt?

Berichten zufolge besteht diese aktive Region aus zwei großen Sonnenfleckengruppen, die über ein gemeinsames Magnetsystem miteinander verbunden sind. Dies schafft die Voraussetzungen für eine gewaltige Energieansammlung.

Astronomen betonen, dass es sehr schwierig ist, solche komplexen Magnetsysteme genau vorherzusagen, da ein Großteil des Magnetfeldes unter der Sonnenoberfläche liegt und nicht vollständig beobachtet werden kann.

Daher wird gewarnt, dass sich die Situation in eine unerwartete Richtung entwickeln könnte.

Welche Gefahren bringen Sonnenflares mit sich?

Sonnenflares werden je nach Stärke in die Klassen A, B, C, M und X unterteilt. Die X-Klasse ist die stärkste.

Solch starke Ausbrüche können das Magnetfeld der Erde beeinflussen und magnetische Stürme auslösen. Dies kann zu Störungen in Stromnetzen, Unterbrechungen der Funkverbindung und Navigationssysteme sowie in einigen Fällen zu Stromversorgungsproblemen in Industrieanlagen führen.

Zudem weisen Wissenschaftler darauf hin, dass magnetische Stürme auch die natürlichen Migrationsrouten von Vögeln und Tieren beeinflussen können.