Betrüger verursachten Amerikanern in einem Jahr 68 Milliarden Dollar Schaden

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Betrüger verursachten Amerikanern in einem Jahr 68 Milliarden Dollar Schaden

Die Betrugsfälle in den USA haben ein Rekordniveau erreicht. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Gallup und der Stop Scams Alliance haben Amerikaner im Jahr 2025 aufgrund von Betrügereien 68 Milliarden Dollar verloren. Dies wurde als der größte finanzielle Schaden in der Geschichte des Landes verzeichnet.

Dies berichtete der Fernsehsender NBC.

Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass innerhalb eines Jahres fast 15 Millionen Amerikaner, also etwa 6 % der Bevölkerung des Landes, Opfer verschiedener Betrugsmaschen wurden.

Experten betonen, dass 12 % der Betroffenen Opfer von Betrugsmaschen wurden, die mithilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt wurden. Insbesondere Deepfake-Audio und -Videos sowie gefälschte Anrufe im Namen von Verwandten oder Bankmitarbeitern gehörten zu den am häufigsten angewandten Methoden.

Forscher erklärten, dass die Möglichkeiten der KI es Kriminellen ermöglichen, das Vertrauen der Menschen leichter zu gewinnen, und forderten die Regierung auf, die Kontrollmaßnahmen gegen solche Bedrohungen zu verstärken.

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Charos
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