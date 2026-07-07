Benzinmangel in Russland führt zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Pferden

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Benzinmangel in Russland führt zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Pferden

In einigen Regionen Russlands hat der Kraftstoffmangel zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Pferden geführt. Da es immer schwieriger wird, Benzin zu finden, kehrt die Landbevölkerung zu traditionellen Transportmitteln – Pferden – anstelle von Autos zurück.

Nach Ansicht der Anwohner ist die Haltung eines Pferdes in manchen Fällen billiger und bequemer, als UAZ- oder Niva-Fahrzeuge ständig mit Kraftstoff zu versorgen. Pferde dienen als effektives Mittel, um sich in unwegsamem Gelände fortzubewegen, in den Wald zu fahren, Heu zu transportieren und verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten.

Wie Besitzer von Pferdehöfen gegenüber der Publikation Mash berichteten, ist die Zahl der Käufer in den letzten Wochen um ein Vielfaches gestiegen. Während man früher monatelang auf den Verkauf eines Pferdes warten musste, werden in einigen Ställen jetzt 7–8 Pferde pro Monat verkauft oder vorbestellt.

Experten betonen, dass der Nachfrageanstieg verhindert hat, dass etwa tausend Pferde zum Schlachthof geschickt wurden. Derzeit liegen die Preise für Pferde je nach Alter, Rasse und Zustand zwischen 100.000 und 200.000 Rubel.

RusslandBenzinmangelPferdeLändlicher TransportWirtschaft
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