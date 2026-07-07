Das größte Papierflugzeug der Welt stellt einen Rekord auf

Ein von Studenten in Italien gebautes riesiges Papierflugzeug hat einen erfolgreichen Flug absolviert und einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde erhalten. Das gigantische Flugzeug legte bei einem einzigen Versuch eine Strecke von 59 Metern zurück und übertraf damit den bisherigen Rekord.

Studenten in der Stadt Pisa arbeiteten mehrere Monate lang an diesem einzigartigen Projekt. Neben dem Bau eines einfachen Papierfliegers in riesigen Ausmaßen gelang es ihnen, sicherzustellen, dass er tatsächlich fliegen konnte.

Das rekordverdächtige Flugzeug ist 7 Meter lang, hat eine Flügelspannweite von 20 Metern und wiegt 28,5 Kilogramm. Trotzdem legte es in der Luft eine Strecke von 59 Metern zurück und stellte einen neuen Weltrekord auf.

Bisher wurde der Rekord in dieser Kategorie 13 Jahre lang von deutschen Studenten gehalten. Ihnen war es gelungen, ein 5 Meter langes Papierflugzeug über eine Distanz von 18 Metern fliegen zu lassen. Das Ergebnis der italienischen Jugendlichen verbesserte den bisherigen Rekord um ein Vielfaches und wurde als neue historische Bestmarke festgehalten.