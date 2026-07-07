Haben Sie schon einmal von einem außergewöhnlichen Fisch gehört, der an Land lebt?

Wenn Sie denken, dass Fische nur im Wasser leben, irren Sie sich. Es gibt in der Natur ein so einzigartiges Lebewesen, das auf Bäume klettert, sich an Land frei bewegt und es sogar vorzieht, den größten Teil seines Lebens nicht im Ozean, sondern an schlammigen Ufern zu verbringen. Das ist der Schlammspringer.

Mit Hilfe seiner kräftigen und klebrigen Flossen klettert er mühelos steile Hänge, Wurzeln und sogar Baumstämme hinauf. An Land bewegt er sich trotz fehlender Beine durch kraftvolle Sprünge fort. Besonders während der Paarungszeit springt er hoch über den Schlamm, um die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu ziehen.

Eine weitere Besonderheit des Schlammspringers betrifft seine Augen. Damit sie an der Luft nicht austrocknen, zieht er sie von Zeit zu Zeit in seinen Schädel zurück. Auf diese Weise werden die Augen befeuchtet und ihre normale Funktion bleibt erhalten.

Diese Lebewesen verteidigen auch ihr Territorium energisch. Wenn sie auf einen Rivalen treffen, liefern sie sich einen heftigen Kampf und versuchen, den Gegner durch das Ausstoßen gruseliger, dumpfer Geräusche zu verschrecken.

Einer der erstaunlichsten Aspekte ist, dass Schlammspringer tiefe Höhlen in den Boden graben. Sie transportieren Luftblasen in ihrem Maul hinein und schaffen so einen speziellen Luftvorrat in der Höhle. Dies ermöglicht es ihnen, auch außerhalb des Wassers für längere Zeit zu überleben.