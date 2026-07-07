Vermisster Brite verbrachte 10 Tage Urlaub in Barcelona

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Vermisster Brite verbrachte 10 Tage Urlaub in Barcelona

Ein in Barcelona, Spanien, als vermisst gemeldeter Brite hat tatsächlich 10 Tage damit verbracht, die Stadt zu erkunden und seinen Urlaub fortzusetzen. Dieser Vorfall versetzte sowohl die Polizei als auch seine Angehörigen in Erstaunen.

Berichten zufolge verlor der Mann namens Michael während eines Flugtransfers sein Telefon und seine Flugtickets. Da eine Heimreise unmöglich war, beschloss er, in Barcelona zu bleiben, anstatt die Situation als Problem zu betrachten.

Während dieser 10 Tage besuchte er die Sehenswürdigkeiten der Stadt, sah sich Fußballspiele an und verbrachte Zeit in Bars und Cafés. In der Zwischenzeit hatten seine Angehörigen, besorgt über sein Ausbleiben, die Polizei und Interpol eingeschaltet.

Während die Suche noch lief, wurde Michael 10 Tage später in einem Hotel in Barcelona gefunden. Er war wohlauf, und der Vorfall löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

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Charos
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