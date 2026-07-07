Explosionen in der Nähe des Hotels, in dem Macron übernachtet

In der syrischen Hauptstadt Damaskus kam es zu mehreren Explosionen in der Nähe des Hotels, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron untergebracht ist. Dies berichtete eine Sicherheitsquelle gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters .

Berichten zufolge waren in der Umgebung des Hotels mehrere laute Detonationen zu hören, und dichter Rauch stieg auf. Nach dem Vorfall riegelten Sicherheitskräfte das Gebiet sofort ab, Straßen wurden vorübergehend gesperrt und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.

Gleichzeitig teilte der Élysée-Palast mit, dass die Explosionen während der Fahrt der Wagenkolonne des französischen Präsidenten nicht zu hören waren. Auch ein Reuters -Journalist, der Macron begleitete, erklärte, während der morgendlichen Veranstaltungen des Staatschefs keine Explosionsgeräusche wahrgenommen zu haben.

Kurz darauf traf Emmanuel Macron den syrischen Präsidenten Ahmad al-Sharaa zu einem offiziellen Gespräch im Präsidentenpalast. Damit ist er das erste europäische Staatsoberhaupt, das Syrien besucht, seit die von Ahmad al-Sharaa geführte Gruppe „Hayat Tahrir al-Sham“ im Jahr 2024 das Regime von Baschar al-Assad gestürzt hat.

Nach Angaben syrischer Behörden wurden bei den Explosionen insgesamt 18 Personen verletzt, darunter vier Polizeibeamte. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen ein brennendes Auto und Rauchwolken am Tatort.

Wie eine Quelle des syrischen Sicherheitsdienstes der Agence France-Presse mitteilte, wurde einer der Sprengsätze in einem Mülleimer und der andere in einem Fahrzeug platziert, das in der Nähe des Four Seasons Hotels geparkt war.

Bisher liegen keine offiziellen Informationen über Todesopfer vor. Bisher hat sich keine bewaffnete Gruppe oder Organisation zu den Explosionen bekannt. Die Ermittlungen dauern an.