Baseus stellt eine der weltweit dünnsten Powerbanks vor

Auf dem modernen Gadget-Markt wird die Kombination aus Kompaktheit und Effizienz immer wichtiger. Baseus, eine der führenden Marken für die Herstellung von Zubehör, hat den weltweiten Verkauf seines neuen Produkts gestartet — der magnetischen Powerbank Picogo Air AM71. Es wird erwartet, dass dieses Gerät mit seinem rekordverdächtig dünnen Gehäuse die Aufmerksamkeit vieler Nutzer auf sich ziehen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist seine Dicke von nur 6,8 Millimetern. Diese Abmessungen machen das Gerät fast unbemerkt, wenn es an der Rückseite eines Smartphones befestigt ist, und verursachen im täglichen Gebrauch keine Unannehmlichkeiten. Laut ixbt.com ist die Picogo Air AM71 jetzt auf den Märkten in den USA, Großbritannien und der Europäischen Union erhältlich.

Technische Möglichkeiten und Akkukapazität

Obwohl das Gerät sehr dünn ist, enthält es einen 5000 mAh Akku. Diese Kapazität reicht aus, um moderne Smartphones mindestens einmal vollständig aufzuladen. Das Gerät bietet 7,5 W Leistung im kabellosen magnetischen Lademodus. Wenn der Benutzer das Laden per Kabel über den USB-C Anschluss bevorzugt, erhöht sich die Ladegeschwindigkeit auf bis zu 20 W.

Die Ingenieure von Baseus haben auch besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Langlebigkeit des Geräts gelegt. Das Gehäuse der Picogo Air AM71 besteht aus Aluminium und die Oberfläche weist eine spezielle geriffelte Textur auf. Dieses Design sorgt nicht nur für ein ästhetisches Aussehen, sondern gewährleistet auch eine effiziente Wärmeableitung während des Betriebs und schützt das Gerät vor Überhitzung.

Intelligente Steuerung und Preispolitik

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Einführung der NFC PowerSense Technologie. Mit dieser Funktion können Benutzer über eine spezielle mobile App die folgenden Daten in Echtzeit überwachen:

Aktueller Akkustand;

Allgemeiner Batteriezustand und Degradation;

Anzahl der Ladezyklen;

Betriebstemperatur des Geräts.

Derzeit wird das neue Gadget in den Farben Silber und Schwarz angeboten. Was den Preis betrifft, so kostet die Baseus Picogo Air AM71 in den USA 69,99 Dollar und in europäischen Ländern 69,99 Euro. Solche Produkte erreichen den Markt in Usbekistan normalerweise innerhalb weniger Wochen über offizielle Distributoren oder Online-Marktplätze.

Dieses Gadget kann eine bequeme Wahl sein, insbesondere für iPhone-Nutzer, da es perfekt mit der MagSafe Technologie kompatibel ist. Die Kombination aus Kompaktheit und intelligenten Funktionen hebt das neue Modell deutlich von seinen Konkurrenten auf dem Markt ab.