Seltsamer Geruch entlarvt Viehdiebe in Kolumbien

Eine routinemäßige Präventivkontrolle der Polizei in Kolumbien führte zu einem unerwarteten Ergebnis. Während einer Standardüberprüfung wurde eine Streife aufgrund eines starken Güllegeruchs, der aus einem Fahrzeug drang, misstrauisch und hielt den Wagen an.

Bei der Durchsuchung des Autos stellte sich heraus, dass zwei Kühe auf den Rücksitzen untergebracht waren. Die Situation versetzte selbst die Polizeibeamten in Erstaunen.

Ersten Informationen zufolge wurden die Tiere von lokalen Farmen gestohlen und die Verdächtigen waren dabei, sie in eine andere Region zu transportieren. Die Kühe wurden inzwischen den zuständigen Behörden übergeben, und es laufen Maßnahmen, um sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.

In diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die mutmaßlichen Viehdiebe wurden festgenommen und ihre Handlungen werden nun rechtlich bewertet.