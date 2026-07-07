Indisches Liebespaar versuchte gefährliche Aktion russischer Roofer zu wiederholen (Video)

·78·Welt
Indisches Liebespaar versuchte gefährliche Aktion russischer Roofer zu wiederholen (Video)

In einem indischen Dorf kletterte ein Paar auf einen Hochspannungsmast, um ein romantisches Video für soziale Medien zu drehen.

Wie sich herausstellte, versuchten sie, die Aktion der russischen Roofer Angela Nikolau und Ivan Beerkus in New York nachzuahmen.

Nachdem die jungen Leute auf das höchste Bauwerk des Dorfes gestiegen waren, alarmierten besorgte Anwohner die Sicherheitskräfte. Polizei und Einsatzkräfte holten sie sicher herunter.

Experten betonen, dass man in der Nähe von Stromleitungen auch ohne Berührung der Kabel einen schweren Stromschlag erleiden kann. Eine falsche Bewegung in der Höhe erhöht zudem die Absturzgefahr.

Zuvor hatten Angela Nikolau und Ivan Beerkus am 1. Juli auf der Spitze des Empire State Building einen Heiratsantrag inszeniert.

Sie wurden nach dem Vorfall festgenommen und mit acht Anklagepunkten belegt. Die Gerichtsverhandlung ist für den 24. August angesetzt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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