Horror im automatisierten Parkhaus: Frau unter Auto geraten (Video)

Ein Unfall in einem automatisierten Parkhaus in China hat in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt. Ersten Informationen zufolge betrat die Frau den Gefahrenbereich, weil sie durch ihr Handy abgelenkt war.

Überwachungskameras zeigen, wie die Frau während der Nutzung ihres Handys den Bereich des automatisierten Parksystems betrat. Bevor sie bemerkte, wo sie sich befand, schloss sich das Eingangstor und das System nahm seinen regulären Betrieb auf.

Obwohl die Frau in die untere Ebene gelangte, konnte sie den Gefahrenbereich nicht rechtzeitig verlassen. In diesem Moment wurde das nächste Fahrzeug automatisch in den Parkplatz eingefahren und erfasste die Frau.

Lokalen Medienberichten zufolge erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Offizielle Informationen zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand liegen jedoch nicht vor.