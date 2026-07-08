Mutter verdächtigt, ihren 4-jährigen Sohn getötet und versucht zu haben, ihn zu essen

Ein schrecklicher Vorfall im australischen Wyong hat die Öffentlichkeit erschüttert. Eine 32-jährige Frau wird verdächtigt, ihren 4-jährigen Sohn getötet zu haben. Ermittlungsergebnissen zufolge zeigte sie zudem Anzeichen eines versuchten Kannibalismus (das Verzehren von Angehörigen der eigenen Art) gegenüber dem Kind.

Wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten, wurde die Leiche des Jungen einige Tage nach seinem Tod in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Die am Tatort eingetroffenen Ermittler haben umfangreiche Untersuchungen eingeleitet, um die Hintergründe des Verbrechens zu klären.

Im Zuge der ersten Ermittlungen erhob die Polizei Mordanklage gegen die Frau. In den Ermittlungsunterlagen wird zudem vermerkt, dass sie Handlungen begangen haben könnte, die auf einen versuchten Kannibalismus am Kind hindeuten. Derzeit laufen weitere Gutachten und Ermittlungsschritte.

Die Tragödie hat die lokale Bevölkerung tief erschüttert. Nach dem Vorfall errichteten Nachbarn und Stadtbewohner eine Gedenkstätte mit Blumen und Spielzeug für den verstorbenen Jungen. Diejenigen, die ihn kannten, erinnern sich an das Kind als liebevollen und fröhlichen Jungen und bezeichnen ihn als „kleinen Engel“.