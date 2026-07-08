Mann, der 139 Mal durchfiel, besteht endlich die Fahrprüfung

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Mann, der 139 Mal durchfiel, besteht endlich die Fahrprüfung

Ein Bürger in Polen hat mit seiner Entschlossenheit, einen Führerschein zu erwerben, viele in Erstaunen versetzt. Nachdem er neun Jahre lang 139 Mal gescheitert war, gelang es ihm endlich, die theoretische Fahrprüfung zu bestehen.

Es wird berichtet, dass Fahrschüler in Polen zunächst eine theoretische Prüfung am Computer ablegen müssen. Nur wer diese Phase erfolgreich absolviert, ist berechtigt, an der praktischen Fahrprüfung teilzunehmen.

Der Mann, der in der Stadt Tarnów lebt, versucht seit 2017, diese Prüfung zu bestehen. In dieser Zeit hat er fast 1.800 Euro für Prüfungsgebühren ausgegeben. Dennoch hat er nach jedem Misserfolg nicht aufgegeben.

Paweł Gurgul, Direktor des Verkehrszentrums in Tarnów, betonte, dass dieser Vorfall ein leuchtendes Beispiel für menschliche Geduld und Zielstrebigkeit sei.

Es stellte sich heraus, dass der Kandidat lange Zeit ein Testprogramm verwendet hatte, das nicht die vollständige Datenbank der Prüfungsfragen enthielt. Nachdem er auf die Vollversion umgestiegen war, verringerten sich seine Fehler, und er bestand schließlich die theoretische Prüfung.

Nun erwartet ihn die praktische Fahrprüfung. Sollte er diese Stufe nicht bestehen, muss er gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die theoretische Prüfung erneut ablegen.

Interessanterweise ist dieses Ergebnis zwar einer der längsten Versuche in Polen, aber kein nationaler Rekord. Zuvor wurde berichtet, dass ein anderer Bürger aus der Stadt Piotrków Trybunalski die theoretische Fahrprüfung nach 163 Versuchen über 17 Jahre hinweg erfolgreich bestanden hat.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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