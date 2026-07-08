Zwei Kinder lebend zwischen toten Tieren gefunden

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Zwei Kinder lebend zwischen toten Tieren gefunden

Während einer Razzia der Strafverfolgungsbehörden in Philadelphia, USA, wurde ein erschütternder Zustand aufgedeckt. FBI-Agenten fanden zwei Kinder, die in einem Haus im Nordosten der Stadt unter extrem schlechten sanitären Bedingungen lebten.

Nach vorläufigen Informationen wurden bei der Durchsuchung die Kadaver mehrerer toter Katzen und mindestens eines toten Hundes im Haus entdeckt. Quellen deuten darauf hin, dass die Kinder möglicherweise über einen längeren Zeitraum unter diesen schlimmen Bedingungen gelebt haben.

Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Experten untersuchen alle Umstände, die mit den Lebensbedingungen, der Gesundheit und der Betreuung der Kinder zusammenhängen.

Die Kinder wurden an einen sicheren Ort gebracht und erhalten die notwendige medizinische und psychologische Betreuung. Offizielle Stellen haben bisher keine detaillierten Informationen gegeben, die Ermittlungen dauern an.

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