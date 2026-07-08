Teenager errichtet „Zollstation“ in Paris: Menschen mussten 2 Euro zahlen

Ein kurioser Vorfall mit einem 14-jährigen Jugendlichen hat in Paris für Aufsehen gesorgt. Der als „Zöllner Hamza“ bekannte Teenager errichtete am Canal Saint-Martin eine eigene „Zollstation“ und verlangte von Passanten 2 Euro.

Wer nicht zahlte, wurde von ihm „bestraft“ – der Jugendliche bespritzte die Leute mit einer Wasserpistole. Laut lokalen Medien wird er zudem verdächtigt, Menschen in den Kanal gestoßen, in Häuser eingebrochen und Diebstähle begangen zu haben.

Berichten zufolge wurde Hamza seit dem 27. Juni mehrfach festgenommen. Er zeigte jedoch keine Reue und bemerkte sarkastisch, dass „das Gefängnis eine Klimaanlage hatte“.

Dieser Vorfall hat die Debatte über Jugendkriminalität, Erziehung, Sicherheit und Migration in Frankreich erneut entfacht.