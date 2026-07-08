Verheerender Erdrutsch in Indien: Tunnelbaustelle unter Schlamm begraben

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Verheerender Erdrutsch in Indien: Tunnelbaustelle unter Schlamm begraben

Im indischen Bundesstaat Kerala kam es nach heftigen Regenfällen zu einem massiven Erdrutsch. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Dorfes Meppadi, wo gerade ein Tunnel gebaut wurde.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie eine riesige Schlamm- und Gesteinslawine den Berghang hinunterstürzt. Innerhalb von Sekunden wurde die Baustelle unter Schlamm begraben; Lastwagen und andere Maschinen wurden von den Erdmassen mitgerissen.

Ersten Berichten zufolge kamen bei dem Vorfall mindestens 3 Menschen ums Leben. 6 weitere Arbeiter konnten lebend gerettet werden. Es wird jedoch befürchtet, dass noch weitere Personen unter den Trümmern begraben sein könnten.

Die Rettungsarbeiten dauern an. Experten vermuten, dass heftige Regenfälle die Ursache für das Unglück waren.

IndienKeralaErdrutschNaturkatastropheBauunglück
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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